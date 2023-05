Source: MIL-OSI Russian Language News

Астрологи объявили неделю профессора Евгения Смирнова. Число абитуриентов, желающих учиться на кафедре мировой экономики и международных экономических отношений, выросло вдвое. Не понимаете к чему мы это? Тогда читайте нашу еженедельную рубрику #ГУУговорит.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о том, как Россия обходит европейские санкции через Азию. «В частности, ключевым реэкспортером стала Индия. Получается, что такой реэкспорт становится основным путём обхода энергетических санкций, поскольку странам Европы найти альтернативные источники поставок почти невозможно. Поэтому европейские страны получают те же российские нефтепродукты, однако дороже, чем раньше», – заключает эксперт.

— Не удаляясь слишком далеко от темы профессор Евгений Смирнов комментирует запрет на импорт российского золота в страны Евросоюза. Ситуация похожая – вырос импорт отечественного драгоценного металла в Китай, ОАЭ и Турцию. А оттуда через малоизвестные логистические фирмы, на которые санкции не распространяются, золото утекает в Европу.

— Возвращаясь к энергетической теме Евгений Смирнов оценивает сообщение о том, что экспорт отечественных нефтепродуктов достиг объёмов, сопоставимых с временами до начала СВО – 8,3 млн баррелей в сутки. Эксперт трезво смотрит на вещи: «Речь идет о физическом объёме поставок, тогда как выручка от продаж этих товаров всё ещё более чем на 40% ниже, чем ранее, поскольку круг покупателей российской нефти существенно ограничился». Тем не менее, распределение Россией излишков нефти позволяет сохранять и контролировать её разумный дефицит.

— Завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Евгений Смирнов рассматривает не только текущую ситуацию в мире, но и заглядывает в будущее. В частности, он считает, что баланс мировой энергетики останется нестабильным даже после прекращения пандемии коронавируса и СВО на Украине – слишком уж велика инфляция, а планы по расширению использования возобновляемых источников энергии в Евросоюзе были сорваны.

— Кроме того, профессор ГУУ Евгений Смирнов поделился мнением о возможностях введение новых антироссийских санкций странами ЕС. Несмотря на то, что им удалось избежать рецессии, риски в экономике всё ещё высоки и инфляция может возобновиться. Большие финансовые вливания в эскалацию конфликта России и Украины тоже не способствуют экономическому росту. В таких условиях возможностей для введения новых санкций становится всё меньше и меньше.

— В то же время в другом источнике Евгений Смирнов подробно рассматривает возможности не прямого санкционного давления за счёт третьих стран и транзитеров или даже полного запрета на любой экспорт в Россию. «Сейчас страны G7 будут стремиться к работе на тех фронтах международного сотрудничества, где у них наблюдаются серьезные проблемы, в частности, они пытаются искать возможности соприкосновения по антироссийским санкциям с государствами глобального Юга и Китаем», – считает эксперт. – «При этом на сравнительно малых игроков будет оказываться всё большее давление. Это касается в том числе государств Центральной Азии. С другой стороны, Запад будет себя вести крайне осторожно в отношениях с Пекином, поскольку резкие движения могут привести к тектоническим сдвигам во всей глобальной торговле».

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев выступил в роли эксперта в программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда», в которой обсуждали роль Папы Римского в современной политике. Сергей Владимирович считает, что Франциск не может выходить за рамки своей роли религиозного деятеля, но вынужден делать это из политической целесообразности, отсюда и его многочисленные оговорки, а потом извинение, как было с его словами о бурятах и чеченцах.

— Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох комментирует новость о разработке Федеральным агентством по делам национальностей типового адаптационного курса для иностранных трудовых мигрантов. По его мнению, такие занятия нужно проводить не только на территории государства, из которого выезжают иностранные граждане, но и распространить на иностранцев, которые приезжают в Россию учиться.

— Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко весьма развёрнуто анализирует результаты первого тура президентских выборов в Турции, возможности обоих кандидатов во втором туре, а также возможные изменения в российско-турецких отношениях. Выводы таковы: «С прагматической точки зрения у Москвы не должно быть иллюзий относительно дружеских отношений эрдогановской Турции, но, выбирая между действующим президентом и альтернативным кандидатом, первый вариант кажется намного более предпочтительным».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассуждает на тему субсидий по оплате ЖКУ. Хотя инициатива комитета Госдумы по ЖКХ носит явную социальную направленность, предусматривающую снижение порога уровня платежей по ЖКУ в доходах семьи до минимальных на сегодня 15%, вопрос всё же требует существенной проработки. Проблема имеет множество региональных аспектов.

Что ж, после такой недели не грех будет на выходных поиграть в какую-нибудь глобальную стратегию, искусственному интеллекту против таких знаний явно не устоять. Всем приятного отдыха, каким бы он ни был.

