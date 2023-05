Город поможет: предпринимателям доступны услуги расчета финансовой модели и подбора ниши

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва расширяет список нефинансовых мер поддержки для предпринимателей. Начинающим и действующим бизнесменам бесплатно помогут подобрать рыночную нишу и подготовить финансовую модель.

«Каждая перспективная идея нуждается в математическом обосновании. Зачастую молодым компаниям сложно проанализировать рынок и самостоятельно рассчитать финмодели. Отдавать на аутсорс затратно — так, подбор ниши стоит до 30 тысяч рублей, расчет финмодели — 9–15 тысяч рублей. Специалисты ГБУ “Малый бизнес Москвы” возьмут техническую часть на себя, чтобы снизить вероятность убытков и поддержать бизнесменов на этапе запуска стартапа. Для того чтобы получить бесплатные услуги, достаточно оставить заявку», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На профильной консультации эксперты проведут исследование различных направлений на рынке, дадут рекомендации для начала бизнеса, в том числе по местам его размещения, и помогут подобрать ассортимент. Заявку на услугу «Подбор рыночной ниши» можно оставить по ссылке.

Услуга «Подготовка финансовой модели» позволит спрогнозировать выручку, прибыль, денежный поток, точку безубыточности, оценить проект, рассмотреть различные сценарии его развития, узнать, какими полезными и бесплатными инструментами можно воспользоваться при открытии дела. Расчет сделают на основе данных, которые предприниматели укажут в анкете.

За подбором рыночной ниши и подготовкой финмодели могут обратиться зарегистрированные в Москве компании и индивидуальные предприниматели, а также самозанятые и те, кто только намерен открыть свое дело.

Сделать решение бизнес-задач более удобным сегодня помогают более 30 онлайн-услуг и сервисов. Они представлены на портале mbm.mos.ru при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Только благодаря онлайн-услуге «Бизнес-боксы» предприниматели сэкономили более 23 миллионов рублей с 2022 года.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. Узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и воспользоваться ими можно в центрах услуг для бизнеса.

Для предпринимателей запущено несколько программ обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, которые стирают границы между бизнесом и властью.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей можно по телефону: +7 495 225-14-14.

