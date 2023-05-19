Город подписал договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Вагоноремонт»

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город подписал договор с инвестором о комплексном развитии территории № 16 бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине. Реорганизацией участка площадью 2,71 гектара на севере столицы займется компания «ООО “КАМОТЕС”». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект комплексного развития участка № 16 бывшей промзоны “Вагоноремонт” перешел в стадию реализации и стал 30-м по счету в Москве. В редевелопмент территории будет вложено около девяти миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит свыше 500 миллионов рублей. Комплексное развитие участка позволит создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.

Сейчас на территории расположены автосервисы и склады. После разработки проектной документации девелопер сможет приступить к застройке площадки.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, в течение шести лет инвестору предстоит возвести общественно-деловые и производственные объекты.

«На участке площадью 2,71 гектара появится свыше 81 тысячи квадратных метров недвижимости. В частности, здесь планируется построить фармацевтическое производство, технопарк, а также офисы, магазины, кафе и рестораны. Озеленение и благоустройство территорий помогут сформировать комфортную городскую среду», — добавил Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. На данный момент с инвесторами заключено 13 соглашений, по которым в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан, Автомоторная, Дегунино — Лихоборы, «Вагоноремонт», неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка (дом 23а), заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 17 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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