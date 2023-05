Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Геронтопсихиатрический центр на юге столицы получил от города в оперативное управление здание, где смогут проживать 150 пациентов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город передал геронтопсихиатрическому центру “Орехово-Борисово” новое здание площадью 14,9 тысячи квадратных метров, расположенное в Шипиловском проезде (владение 31, корпус 2). Социальную помощь в нем будут оказывать пожилым людям, в том числе имеющим ограничения жизнедеятельности. Корпус рассчитан на проживание 150 пациентов», — рассказал Максим Гаман.

Геронтопсихиатрический центр «Орехово-Борисово» расположен рядом со станцией метро «Орехово», около музея-заповедника «Царицыно» в районе со сложившейся застройкой. Переданное четырехэтажное здание находится непосредственно на территории геронтопсихиатрического центра. Оно предназначено для проживания пациентов пожилого возраста, инвалидов I и II группы и оказания им необходимой медико-социальной помощи.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI