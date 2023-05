В столице построят еще девять социальных объектов по договорам участия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В апреле город согласовал договоры участия, по которым в столице построят девять социальных объектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы возведут и передадут городу девять социальных объектов по договорам участия — семь образовательных учреждений почти для пяти тысяч воспитанников и учеников, а также две поликлиники, суммарно рассчитанные на 720 посещений в смену. Объем инвестиций в их строительство составит 16,2 миллиарда рублей», — рассказал он.

Механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры был утвержден в феврале 2021-го и начал действовать с июля того же года. С инвесторами заключают договоры участия в развитии и благоустройстве столицы. В результате застройщики возводят социальные объекты в рамках реализации своих девелоперских проектов.

«Шесть образовательных учреждений, рассчитанных более чем на три тысячи учеников и воспитанников, появится в районах Хорошевский, Перово, Печатники и Останкинский, одна поликлиника на 200 посещений в смену — в районе Бирюлево Восточное. В поселении Сосенском в ТиНАО инвестор возведет поликлинику на 520 посещений в смену и образовательный комплекс на 1,85 тысячи мест. Строительство объектов планируется осуществить в период с 2023 по 2028 год», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь, Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста, отметила, что все объекты девелоперы построят за свой счет и безвозмездно передадут городу. С начала года застройщики заключили с Москомстройинвестом 30 договоров на строительство 53 муниципальных соцобъектов для жителей столицы — 25 школ, рассчитанных на 13 385 учеников, и 28 детских садов на 5300 воспитанников.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI