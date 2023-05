В России выберут лучших менеджеров индустрии гостеприимства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

18 мая стартовали конкурсные испытания проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства».

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Проект предоставляет возможности для раскрытия потенциала специалистов, их обучения, обмена опытом, прохождения программы наставничества от лидеров индустрии, а также продвижения туристических проектов среди работодателей отраслевых организаций. Одна из ведущих задач конкурса – кадровое обеспечение туристической отрасли.

В стартовый день конкурсной программы от имени Министерства экономического развития России к гранд-финалистам обратился заместитель Министра Дмитрий Вахруков.

«Нас с вами объединяет одна глобальная идея – сделать российское гостеприимство общемировым брендом, доказать, что Россия – страна с безграничными возможностями для отдыха и путешествий. Дорогие мастера гостеприимства! Благодарим вас за вклад в развитие индустрии. Ваш профессионализм, стремление делиться опытом, проактивная позиция и увлечение своим делом способствуют повышению престижа профессий. Именно вы формируете активное профессиональное туристическое сообщество и являетесь двигателем туризма в нашей стране. Ведь развивая туризм у себя дома, мы поднимаем нашу страну на новый уровень. Желаю вам успехов в конкурсных испытаниях и профессионального развития!» – отметил Дмитрий Вахруков.

121 участник из 42 регионов собрались в столице Прикамья, чтобы побороться за звание победителя. Это – участники направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме».

Гранд-финалистам предстояло пройти комплексную оценку своих управленческих компетенций, решить кейсы от наставников, презентовать яркие туристические стартап-идеи. В третьем сезоне конкурса участники пробовали свои силы в 4 направлениях. Более 36,5 тысяч человек подали заявки на участие и почти 600 вышли в полуфиналы и финалы. Челябинск, Чебоксары, Иркутск, Минеральные Воды, Саранск гостеприимно приняли Мастеров. Определены 20 победителей-студентов с социально-ориентированными проектами и 14 мастеров, показавших профессиональные компетенции при решении кейсов по развитию территорий от заказчиков-партнеров.

19 мая мастера презентуют свои стартап-идеи, и самые яркие из них станут победителями проектного трека по пяти номинациям: «IT-решения в туризме», «Маркетинг территорий», «Инфраструктура туризма», «Туристические продукты», «Заповедный туризм».

Победители конкурса «Мастера гостеприимства» будут объявлены на церемонии закрытия первого Форума гостеприимства России. Победители станут частью кадрового туристического потенциала страны, смогут выиграть гранты на реализацию своих стартап-идей и получат в наставники лидеров индустрии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI