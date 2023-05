В районе Покровское-Стрешнево построят детский сад на 300 мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Утвержден инвестиционный проект детского сада на 300 мест в районе Покровское-Стрешнево. Он будет расположен по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок 71/13. Об этом сообщила Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

«В трехэтажном здании запроектированы групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих и коррекционно-развивающих занятий, в том числе с психологом и логопедом», — рассказала Анна Яковлева.

В детском саду будет 12 групп для детей от трех до семи лет. Также предусмотрен бассейн глубиной 0,6 метра, раздевалки, кабинеты инструктора и дежурной медсестры, комната для хранения инвентаря. Посещать учреждение смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для этого создадут все необходимые условия.

На территории возле детского сада обустроят тротуары, групповые площадки с покрытием из резиновой крошки и травы. Запланированы места для хранения колясок, велосипедов, самокатов и санок. Также оборудуют общую игровую зону. Специалисты установят теневые навесы, малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят растения.

Детский сад построят в составе жилого комплекса Holland park.

