В Предуниверсарии ГУУ прозвучал последний звонок

19 мая в актовом зале Государственного университета управления прошел последний звонок для учащихся 11-х классов Предуниверсария ГУУ.

Проректор ГУУ Александр Троицкий поздравил учащихся и пригласили продолжить получать образование в стенах ГУУ. «Сегодня вы уже стали частью многотысячной команды выпускников нашего университета. Мы желаем Вам реализовать ваши мечты и цели, которые вы несомненно уже поставили перед собой, когда решили поступать в Предуниверсарий ГУУ. А мы всегда готовы помочь и поддержать вас».

Воспоминаниями и жизненной мудростью поделился советник при ректорате ГУУ Николай Михайлов: «50 лет назад примерно в эти дни я тоже закончил школу. И сейчас, глядя на наших выпускников, хочется вновь стать таким же молодым. Говорят, что нельзя прожить две жизни. Но я уверен, что можно. Проработав десятки лет в университете и каждый год провожая выпускников, я словно молодею вместе с ними. Уважаемые родители выпускников, не волнуйтесь, ведь все будет прекрасно».

Далее взяли слово родители учащихся, которые поблагодарили преподавателей Предуниверсария за тепло, доброту и качественную подготовку, а также выразили уверенность, что все ребята покажут на ЕГЭ высокие результаты.

Выпускники подготовили праздничный концерт, на котором показали музыкальные и юмористические творческие номера, посвященные прекрасным дням обучения в Предуниверсарии, его преподавателям, сотрудникам, и, конечно же, директору Марине Григорьевой.

Представители Предуниверсария тоже вышли на сцену и вместе с учениками исполнили несколько песен, поразив собравшихся прекрасными вокальными данными.

В завершении встречи директор Предуниверсария ГУУ Марина Григорьева поздравила выпускников и сообщила, что все 119 обучающихся 11-х классов Предуниверсария ГУУ на основании решения педагогического совета допущены к итоговой государственной аттестации.

Предуниверсарий ГУУ начал работу в 2020 году. Обучение осуществляется бесплатно по двум профилям: социально-экономическому и техническому (IT-направленность). В зависимости от выбора школьники углубленно изучают математику, английский язык, информатику, информационные технологии, обществознание, экономику, право, что в дальнейшем позволяет им легко и успешно поступить в ГУУ или в любой вуз страны.

