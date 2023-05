В ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» продолжается цикл научно-образовательных семинаров

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 мая 2023 года на базе Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ПИШ СПбПУ) доктор физико-математических наук, директор Научно-исследовательского вычислительного центра (НИВЦ) Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Филиала Московского государственного университетам им. М. В. Ломоносова в г. Сарове, заведующий кафедрой суперкомпьютеров и квантовой информатики факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ, профессор факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, член-корреспондент РАН Владимир Валентинович Воеводин провёл научно-образовательный семинар на тему «Суперкомпьютерные технологии, параллельные вычисления и структура алгоритмов».

Мероприятие продолжило цикл научно-образовательных семинаров, которые организованы в Передовой инженерной школе СПбПУ «Цифровой инжиниринг» в преддверии празднования 125-летия со дня основания Политеха.

Областью научных интересов Владимира Воеводина являются параллельные вычисления, математические методы исследования тонкой структуры программ, методы описания и анализа архитектуры компьютеров, технологии параллельного программирования, методы оптимизации программ для суперкомпьютеров и параллельных вычислительных систем, интернет-технологии и организация распределённых вычислений, метакомпьютинг.

Сегодня компьютерный мир изменился значительно, поэтому, конечно, параллельные вычисления — это одно из изменений, с которым обязательно нужно считаться. Вычислительные технологии востребованы абсолютно везде. Понятно, что без компьютеров сейчас не обойтись, но то, что касается математического моделирования, вычислительных и суперкомпьютерных технологий, где требуется действительно большая вычислительная мощность — это сегодня абсолютно везде , — начал выступление спикер.

Владимир Валентинович рассказал о современном состоянии и видении перспектив развития всех трёх обозначенных в наименовании темы фундаментальных направлений исследований в области суперкомпьютинга: суперкомпьютерные технологии, параллельные вычисления и структура алгоритмов. При этом основной акцент сделан на тех направлениях работ, которые ведутся в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ имени М. В. Ломоносова, также был представлен обзор передовых работ в данных направлениях в мире.

В части развития суперкомпьютерных технологий были рассмотрены как прикладные аспекты, имея в виду естественнонаучные приложения, так и приложения к индустрии и другим областям человеческой деятельности. Также значительное внимание Владимир Воеводин уделил развитию суперкомпьютерной техники. Во время семинара спикер проиллюстрировал как ретроспективу, так и текущее состояние, перспективы мирового развития в этой важнейшей сфере высоких технологий.

Дополнительные лекции вне учебного плана помогают расширять кругозор. Доклад Владимира Воеводина дал представление об использовании суперкомпьютерных технологий. Данная тема актуальна в силу нарастающей потребности в поиске решения сложных задач численными методами. Хотелось бы отменить, что Владимир Валентинович вёл лекцию интересно и увлекательно, делая акценты на возникающие в процессе работы проблемы, например, правильное и безошибочное использование технологии распараллеливания , — поделился магистрант ПИШ СПбПУ Дмитрий Мышенский.

Поскольку параллельные вычисления являются важнейшим направлением эффективного развития суперкомпьютерных систем, которые с момента своего появления многопроцессорны, то этому направлению также уделяется значительное внимание. Здесь нужно особо подчеркнуть, что технологиями (методами) параллельных вычислений необходимо владеть и разработчикам собственного ПО, и пользователям многочисленных индустриальных программных комплексов, имея в виду, что практически все они сегодня относятся к категории многопроцессорных.

Также в своём выступлении Владимир Валентинович рассмотрел вопросы структуры алгоритмов, сугубо математическую проблематику, которая часто решающим образом влияет на скорость прохождения задач.

Выступление Владимира Воеводина прошло с большим успехом, вызвав неподдельный интерес аудитории, и завершилось множеством вопросов от аудитории, на которые были даны исчерпывающие ответы.

Лекция о суперкомпьютерных технологиях, параллельных вычислениях и структуре алгоритмов, проведённая в зале «Семёнов», была обзорной и полезной в том числе и для инженеров, вовлечённых в научно-исследовательские работы. Чаще всего мы не задумываемся о множестве тонкостей, которые могут сильно влиять на расчётное время с точки зрения алгоритмов распараллеливания задачи на разных уровнях архитектуры СКЦ. Когда придёт время разработки собственного ПО, полученные на лекции знания будут безусловно полезны , — уверена специалист отдела энергетического машиностроения Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ Дарья Ожгибесова.

Владимир Воеводин — лауреат премии МГУ им. И. И. Шувалова, многократный победитель конкурса грантов Президента РФ для молодых докторов наук, лауреат премии Правительства РФ в области образования, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владимир Валентинович является почётным работником высшего и среднего профессионального образования РФ. После окончания МГУ продолжил деятельность на факультете ВМК в лаборатории вычислительных комплексов кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов. В 1990 году перешёл на работу в Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ, где занимал должности научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, а с 1999 года — заместителя директора НИВЦ. С 2019 года Владимир Валентинович возглавляет Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ.

Напомним, цикл научно-образовательных семинаров Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» 25 января 2023 года открыл доктор технических наук, профессор Высшей школы передовых цифровых технологий Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, профессор Высшей школы прикладной математики и физики Физико-механического института СПбПУ, главный научный сотрудник Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Юрий Болдырев.

Подробнее о мероприятии читайте здесь .

