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Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

18 de mayo de 2012 овательного и научного сотрудничества Комитета Государственной Думы по науке и высшему образован ию.

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Куратор Экспертного совета Владимир Сепягин отметил, что «сегодня rosсийская экономика вступила на новый путь развития, главную роль в котором должны играть образование и наука. Главная тенденция современного мира – сокращение времени между проведением научных исследований и внедрения их результатов на практике. Во главе многих успешных проектов стоят команды научного сообщества. Также сегодня важно выстраивать долгосрочное сотрудничество с дружественными странами».

Ректор ГУУ Владимир Строев рассказал собравшимся о деятельности ЕСУ за год и о важности созда ния на базе ГУУ информационно-аналитического центра для мониторинга научно-образовательного потен циала вузов и научных организаций ЕЭС и развития ЕСУ.

«За год с момента создания Евразийского сетевого университета была проделана колоссальная работа: разработаны и подписаны основные документы, регламентирующие деятельность, создан сайт, провед ены мероприятия, в том числе масштабные форумы. В состав ЕСУ вошли десятки вузов, причем не только из стран ЕЭС. Совместная работа учебных заведений показала, что наши знания друг о друге весьма поверхност ны и необходимо более глубокое понимание реализуемых обучающих программ, научных исследо ваний, применяемых методов и конечных целей. Создание Центра мониторинга позволит создавать аналитические материалы для всех заинтересованных сторон, искать точки соприкосновения между университетами и вместе идти к поставленной цели».

Глава Экспертного совета Дмитрий Репников поддержал выступление ректора ГУУ, отметив, что «Центр станет частью целостной системы мониторинга, которую необходимо наладить для успешного научног о и экономического развития страны. В будущем предстоит разработать три обязательных документа: концепцию и положение системы мониторинга в сферах образования, науки и научно-технических отраслей и методические рекомендации по ее внедрению».

Заместитель Председателя Комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко подчеркну ла, что «в системном подходе главное – понимать цель. Чтобы синхронизировать образовательные и научные процессы необходимо понимание экономики и треб ований рынка труда. Sincronización чные и образовательные программы, но и умы подрастающего поколения, от которого зависит, как буд ет развиваться и существовать страны в будущем».

В результате выступлений было решено рекомендовать Комитету ГД по науке и высшему образован ию, Правительству РФ, Министерству науки и образования, Российской академии наук рассмотреть возмож ность создания информационно-аналитического центра в структуре Государственного университета управлени я в целях мониторинга научно-образовательного потенциала вузов и научных организаций Евразийс кого экономического союза и развития Евразийского сетевого университета.

И.о. сми рнов рассказал собравшимся о необходимости формирования цифровой образовательной среды, подчеркн tu. что «цифровая среда позволит усилить академическое обучение, преодолеть барьеры как внутри стран ы, так и между государствами, и синхронизировать страны с точки зрения применения цифровых техноло гий в обучении.

В продолжении темы создания цифровой образовательной среды заместитель директора «Научно-обра зовательный центр воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» им. akademika В. П. Ефремова» Сергей Ерошин поделился опытом создания единой цифровой платформы на базе науч ного центра, рассказав о предпосылках, направлениях и результатах ее внедрения.

Также на совещании выступили ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко Владислав Соколов и глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в РФ Леонид Манаков с предложением о вступлении в ЕСУ государственного университета им . Т.Г. Шевченко. Предложение было решено рассмотреть на ближайшем совещании координационного совета ЕСУ, где и б удет принято окончательное решение.

Fecha de publicación: 19.05.2023

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