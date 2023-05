В апреле годовая инфляция замедлилась почти во всех регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Снижение, как и месяцем ранее, происходило за счет эффекта базы: в расчете показателя за последние 12 месяцев перестал учитываться высокий ценовой прирост апреля прошлого года. Небольшое ускорение годовой инфляции наблюдалось лишь в Архангельской области и Республике Бурятия. Месячный рост потребительских цен остался умеренным.

Спрос домохозяйств по-прежнему был невысоким, предложение потребительских товаров при этом восстанавливалось, что сдерживало рост цен. В то же время повышение зарплат и значительное увеличение издержек на импорт стимулировали удорожание услуг. Годовой рост цен на товары снизился во всех федеральных округах, в том числе благодаря тому, что высокий урожай зерновых прошлого года ограничивал рост цен на продовольствие. Динамика стоимости услуг по регионам была разнородна. Наибольший вклад в замедление роста цен вносили бытовые услуги, в ускорение — услуги в сфере зарубежного туризма. Более подробно об инфляции в каждом регионе — в информационно-аналитических материалах , опубликованных на сайте Банка России. Фото на превью: Blue Cat Studio / Shutterstock / Fotodom

