Восемь объектов инженерной инфраструктуры введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца года

В 2023 году в ТиНАО завершится строительство восьми объектов инженерной инфраструктуры. При этом три крупных сооружения возводятся за счет городского бюджета, остальные пять строят инвесторы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Развитие инженерной инфраструктуры является одним из важнейших условий соблюдения принципа сбалансированной застройки. За счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу столицы, введут крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе, завершится реконструкция первой очереди Южно-Бутовских очистных сооружений и строительство ливневых очистных сооружений на территории транспортно-пересадочного узла “Мамыри”. Кроме того, несколько объектов построят инвесторы. Это более локальные, но также жизненно необходимые сооружения», — сказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя Мэра Москвы, новый магистральный водовод диаметром 710 миллиметров свяжет между собой системы водоснабжения Варшавского и Калужского направлений. Его протяженность составит 15 километров. Трасса обеспечит качественной питьевой водой с Западной станции водоподготовки акционерного общества «Мосводоканал» поселения Рязановское и Десеновское — это более 200 тысяч жителей с учетом перспективной застройки района.

По словам Андрея Бочкарева, реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений значительно увеличит мощности системы водоотведения ТиНАО. Производительность комплекса очистки сточных вод увеличится с 80 до 110 кубических метров в сутки.

Реконструкцию Южно-Бутовских очистных сооружений завершат в этом году

Руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что реконструкция сооружений должна обеспечить прием и очистку дополнительного объема хозяйственно-бытовых сточных вод, который возникает в результате активного строительства жилья в ТиНАО и Южном Бутове, а также надежность их функционирования. Кроме того, она проводится при непрерывной работе существующих очистных сооружений.

«Ввод в эксплуатацию ливневых очистных сооружений государственного унитарного предприятия “Мосводосток ” на территории транспортно-пересадочного узла “Мамыри” обеспечит централизованный сбор и очистку поверхностных стоков со стартовой площадки застройки в рамках программы реновации площадью более трех гектаров и с улично-дорожной сети поселка Мосрентген, что позволит устранить подтопляемость территории и обеспечит экологическую реабилитацию водных объектов. Общая площадь застройки, включая подземные и наземные сооружения, составит более 1300 квадратных метров», — проинформировал Владимир Жидкин.

За счет средств инвесторов до конца текущего года будут введены в эксплуатацию два комплекса очистных сооружений в поселении Десеновском. Там же заработает блочно-модульная котельная для обогрева жилого комплекса (ЖК) Russian Design District. Для обслуживания ЖК «Алхимово» в поселении Рязановском введут в эксплуатацию новую канализационную насосную станцию. Кроме того, в поселении Первомайском завершат строительство водозаборного узла, которое ведется в целях обеспечения водой жителей ЖК «Эдельвейс».

С начала 2023 года инвесторы уже начали строительство шести объектов инженерной инфраструктуры. Это также очистные сооружения, канализационные насосные станции и котельные.

По поручению Сергея Собянина качеству инженерных объектов на территории столицы уделяется особое внимание. Всего согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2024 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще около 30 объектов инженерной инфраструктуры.

