Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Весна, солнце, яркие краски и много-много цветов! Цветочные мотивы наполняли Весенний бал — 2023 La Vie est Belle, который прошёл в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех». Мероприятие состоялось при поддержке конкурса Polytech Project Центра проектной деятельности молодёжи СПбПУ.

На протяжении трёх месяцев проводились еженедельные занятия, на которых ребята разучивали вальсы, контр-дансы, кадрили, осваивали бальный этикет, историю культуры, знакомились с творчеством различных известных художников. Но главное, что занятия — это танцевально-двигательная терапия, это прилив сил и чувство радости.

Много внимания уделялось соблюдению дресс-кода. Дамы подбирали платья в салонах, а некоторые дорабатывали дома, и в ход шли ленты, цветы, стразы. Для кавалеров обязательным элементом была цветная бабочка в тон платья дамы и бутоньерка.

Очень полезным оказался творческий мастер-класс: ребята создавали традиционный бальный дамский элемент — веер, стилизованный под модели середины XIX века. Конечно, изделия пригодились во время бала.

Этот Весенний бал стал ещё масштабнее, чем в прошлые годы: 90 человек, 24 танца и 7 творческих выступлений. Особенными гостями стали квартет из Санкт-Петербурга Quattro in Unico и актёры Народного университетского театр «Глагол».

Юноши и девушки не только танцевали, но и общались, писали письма и отправляли по почте, участвовали в играх, проходили квесты. Кавалеры добывали живую розу для дам сердца. Самым запоминающимся моментом стало объявление Короля и Королевы бала. Все напряженно ждали объявления итогов и переживали за своих друзей. Победителями стали Алёна Рыбкина, студентка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, и Александр Дмитриев, выпускник СПбПУ. Сейчас Александр — научный сотрудник лаборатории атомной радиоспектроскопии Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН и активист ВИК «Наш Политех». Король и Королева станцевали прекрасный вальс.

Для кого-то наш бал стал первым подобным мероприятием, и мы рады, что эти участники познакомились с бальной культурой именно в Политехническом. А есть и постоянные участники, для кого-то этот бал стал уже десятым , — рассказала руководитель танцевального направления ВИК «Наш Политех» Софья Бердичевская, студентка 6 курса Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Это замечательное мероприятие, я получил эмоциональную разрядку, пообщался с близкими людьми, познакомился с новыми ребятами, отдохнул от учёбы и разных забот , — поделился студент 3 курса ИЭиТ Илья Кипчатов.

Совсем скоро ребята снова встретятся на летних мероприятиях. Информацию о танцевальных событиях и открытии следующего бального сезона можно найти в группе Вконтакте «Исторический танец в Политехническом» .

Фотографы: Константин Конопихин, Сергей Фёдоров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI