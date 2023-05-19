Более 850 тысяч анализов качества воды провели в Москве в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 850 тысяч исследований качества воды провели в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства следят за качеством воды круглосуточно, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем нормативам. Сейчас состояние водопроводной воды на всех этапах пути к потребителю анализируется по 184 показателям, всего за январь — апрель 2023 года было проведено свыше 850 тысяч различных исследований», — отметил Петр Бирюков.

Жители Москвы ежедневно потребляют почти три миллиона кубометров воды. В мегаполисе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей.

«Эта огромная и сложная система нуждается в постоянном надзоре и при необходимости в оперативной корректировке параметров. Контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов», — добавил заместитель Мэра Москвы.

Кроме контроля в лабораториях, воду проверяют с помощью автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в самой распределительной сети. Приборы непрерывно отслеживают изменения основных показателей состава воды.

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