Более 350 пациентов старше 90 лет получили экстренную помощь во флагманском центре больницы имени В.В. Вересаева

За четыре месяца работы флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева медицинскую помощь в нем получили более 18 тысяч пациентов. Среди них — более 350 человек старше 90 лет. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Четыре месяца назад мы открыли флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева. За это время экстренную медицинскую помощь по новому стандарту здесь получили более 18 тысяч человек, из них 56 процентов женщин и 44 процента мужчин. При этом экстренная помощь чаще всего требовалась более возрастным пациентам, среди которых были москвичи старше 90 лет. В общей сложности во флагманский центр поступило 352 таких пациента, и каждый из них получил квалифицированную помощь. Сегодня развитие медицины позволяет проводить эффективное лечение в любом возрасте. Конечно, во многом это зависит также от возможностей медучреждения», — рассказала Анастасия Ракова.

По словам заммэра, обеспечивать высокий уровень оказания помощи во флагманском центре ГКБ имени В.В. Вересаева позволяет высокотехнологичное оснащение и профессионализм врачей. В учреждении используют медицинскую технику последнего поколения, а все сотрудники перед трудоустройством проходят обучение по программе, разработанной специально для флагманских центров больниц Москвы.

Основными причинами, по которым пациенты попадали во флагманский центр, стали сердечно-сосудистые патологии или травмы. А самой многочисленной категорией экстренных больных оказалась возрастная группа от 61 до 75 лет. Чаще всего неотложная помощь требовалась женщинам, а наиболее загруженным днем недели, когда скорая доставляла во флагманский центр больше всего пациентов, стал понедельник.

За четыре месяца работы медучреждения на пациентов в возрасте от 18 до 44 лет пришлось 22 процента от общего числа поступивших. Почти 21 процент составили москвичи от 45 до 60 лет. Самой многочисленной стала категория пациентов от 61 до 75 лет — 32 процента. Оставшиеся 25 процентов составили больные в возрасте от 76 лет и старше.

Флагманский центр ГКБ имени В.В. Вересаева работает по новому стандарту экстренной помощи. В его основе — единые медицинские алгоритмы, высокопрофессиональные врачи, современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и их близких.

Всего в Москве будет шесть таких медицинских учреждений. Сейчас прием пациентов ведут флагманские центры при ГКБ имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательском институте имени Н.В. Склифосовского. Также флагманы откроют на базе ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова. Каждый такой центр сможет принимать около 200 неотложных пациентов в день.

