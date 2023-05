Более тысячи ИТ-специалистов зарегистрировались на первый окружной хакатон по искусственному интеллекту в ЦФО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

аместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников дал старт первому окружному хакатону по искусственному интеллекту в Центральном федеральном округе в рамках запуска третьего сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Организатором выступает Минэкономразвития, оператор – АНО «Россия – страна возможностей».

С приветственным видеообращением к участникам хакатона обратился заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко: «Сегодня особый интерес представляет сфера применения технологий искусственного интеллекта, и ключевая цель – в масштабном внедрении этих технологий в различные отрасли экономики и, конечно, в социальной сфере. Так, в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» реализуется проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Учитывая авторитет конкурса и высокую заинтересованность молодых и талантливых специалистов, в 2023 году запланирован ряд масштабных мероприятий, в числе которых 8 окружных, 1 всероссийский хакатон. Нововведением станет международный хакатон с участием дружественных стран, который пройдет в столице. Общий призовой фонд хакатонов составляет 34 миллиона рублей. И сегодня мы открываем новый сезон проекта на площадке первого окружного хакатона в Москве. Команды смогут прокачать свои личные и профессиональные качества, дадут импульс развития ключевых отечественных проектов, которые нам сейчас очень нужны».

На хакатон зарегистрировались более 1,2 тыс. ИТ-специалистов со всей России, средний возраст которых от 18 до 25 лет. «Аудитория хакатонов из года в год только увеличивается, что подчеркивает важность и востребованность проекта. Для участия в сегодняшнем хакатоне зарегистрировались более тысячи человек, из которых около 700 из Центрального федерального округа. Лучшие разработчики на соревнованиях получают возможность пройти стажировку и получить работу в сфере информационных технологий в компании своей мечты или органах власти», – отметил Максим Колесников.

Участникам предстоит решить кейсы на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от АНО «Корпоративная академия Росатома», Центрального Банка Российской Федерации, Минприроды, ООО «СОЛЮШН» и от команды Core ML ВКонтакте. Регистрация на кейсы доступна по ссылке.

«Хакатон в Москве – первое из 8 окружных соревнований по искусственному интеллекту, которые в 2023 году в рамках проекта пройдут по всей России. Хочу отметить, что 160 участников сегодняшнего хакатона младше 18 лет, и это отличное подтверждение тому, что юный возраст – не помеха для нашей молодежи. Многие современные школьники дадут фору опытным специалистам. Мы всегда рады молодым талантам и готовы поддерживать всех участников, желающих развиваться в области искусственного интеллекта», – прокомментировал Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС.

Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которую курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых специалистов по созданию продуктов и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

По итогам хакатонов каждый участник проекта получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI