18.05.2023 Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności

18 mayo 2023 r. obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (ang. Día Mundial de Concientización sobre Accesibilidad – GAAD).

Jak co roku to okazja do tego, aby jeszcze bardziej uświadomić potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami projektantom, programistom i specjalistom ds. użyteczności stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Dostępne strony internetowe i aplikacje służą wszystkim grupom odbiorców narażonych na wykluczenie cyfrowe. Dzięki nim mogą uczestniczyć w życiu społecznym tak, jak inni obywatele.

Dostępne strony internetowe pozwalają użytkownikom na pełny i samodzielny dostęp do ich treści i funkcjonalności. Jeśli są odpowiednio poinformowani, mogą podejmować świadome decyzje i bez przeszkód wypełniać swoje obowiązki.

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności to też dobry moment do rozmowy na temat prawa do dostępności cyfrowej i jego znaczeniu dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność con MF y KAS

W Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej staramy się, aby publikowane przez nas treści na stronach internetowych i w mediach społecznościowych były dostępne. Stosujemy również zasady prostego języka, które są ważnym elementem dostępności cyfrowej.

Regularnie, dwa razy w roku, nasza ponad 200-osobowa grupa redaktorów strony gov.pl/finanse i gov.pl/kas dokonuje przeglądów stron przy wykorzystaniu listy kontrolnej WCAG i weryfikuje ich poziom dostępności cyfrowej. Aktualizujemy deklaracje dostępności, mając świadomość, że jest to najważniejsza informacja dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje o barierach jakie użytkownik może napotkać przy korzystaniu z niej oraz w razie konieczności, z kim może się skontaktować.

Na stronach MF i KAS uruchomiliśmy również usługę tłumacza polskiego języka migowego (PJM) en línea, która jest realizowana poprzez specjalną aplikację. Pozwala ona osobie głuchej na nawiązanie w czasie rzeczywistym połączenia wideo z tłumaczem PJM. Osoby głuche mogą w ten sposób komunikować się z resortm finansów, w tych samych sprawach, co pozostali obywatele.

Opublikowaliśmy również informację na temat działalności ministerstwa w polskim języku migowym (PJM) oraz w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR). Dzięki temu osoby głuche i z niepełnosprawnością intelektualną mogą dowiedzieć się, czym zajmuje się Ministerstwo Finansów.

Propagując wiedzę wśród pracowników resortu finansów z obszaru dostępności w utworzyliśmy w Intranecie Ministerstwa Finansów zakładkę z m.in. informacjami na temat standardu WCAG i dobrych praktyk w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami.

Na stronach jednostek resortu finansów ustandaryzowaliśmy lokalizację odnośnika do deklaracji dostępności, po to, aby użytkownik serwisu bez względu na lokalizację mógł łatwo dotrzeć do tej informacji.

Prowadzimy również dedykowany kanał w aplikacji wspomagającej pracę grupową dla koordynatorów dostępności cyfrowej w resorcie finansów. Stanowi on bazę wymiany wiedzy i dobrych praktyk w obszarze dostępności cyfrowej.

Projektując nasze usługi staramy się na bieżąco konsultować je z ekspertami od dostępności cyfrowej. Testujemy również przez różne grupy użytkowników (m.in. przez osoby niewidome, głuche i słabowidzące). Przed uruchomieniem audytujemy pod kątem spełnienia kryteriów dostępności.

Dołącz do obchodów!

W Światowym Dniu Wiedzy o Dostępności zachęcamy wszystkich, aby w praktyczny sposób włączyli się w jego obchody. Można a zrobić np. przez:

Zachęcamy do podjęcia wyzwania.

