18.05.2023 Polska wygrywa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie akcyzy na samochody osobowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

TSUE uznał, że Polska nie musi zwracać akcyzy, gdy samochód po czasowej rejestracji w Polsce zostanie następnie wywieziony do innego kraju.

Orzeczenie Trybunału potwierdziło, że polski system opodatkowania samochodów osobowych nie utrudnia swobody przemieszczania tych wyrobów.

To kolejny sukces Polski przed unijnym Trybunałem.

W wyroku C-105/22 Trybunał orzekł, że polskie przepisy dotyczące braku możliwości zwrotu akcyzy od wywiezionego z Polski samochodu osobowego (wcześniej zarejestrowanego w Polsce) są zgodne z unijnymi przepisami , w tym z zasadami jednokrotności opodatkowania akcyzą i proporcjonalności.

Orzeczenie Trybunału zostało wydane na skutek pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, który miał wątpliwości czy prawo UE zezwala na stosowanie polskich regulacji, które nie przewidują zwrotu proporcjonalnej (w s tosunku do okresu użytkowania samochodu w Polsce) kwoty akcyzy, zapłaconej od zarejestrowanego w Polsce samochodu osobowego, w sytuacji gdy samochód został wyeksportowany do innego kraju.

Trybunał poparł polskie stanowisko

TSUE podkreślił, że polski podatek akcyzowy od samochodów osobowych, nie ma charakteru podatku związanego z okresem użytkowania samochodów, lecz jest podatkiem związanym z ich konsumpcją, czyli rejestracją danego s amochodu osobowego na terytorium kraju.

Po raz kolejny Polska odnosi sukces przed unijnym Trybunałem

Ostatnio Polska również wygrywała przed TSUE w sprawach skargowych w zakresie akcyzy, m.in sprawach dotyczących stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie alkoholu przeznaczonego do produkcji lekarstw oraz dotyczącej zwolnie ń z akcyzy dla zakładów energochłonnych.

OSI MIL