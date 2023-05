18.05.2023 Malopolska Inwestycje w Małopolsce to dowód na dynamiczny rozwój naszego kraju

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Inwestujemy w zdrowie i naukę

Jedną z najnowszych inwestycji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest budowa badawczego Kampusu Medycznego Kraków-Prokocim. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tego nowoczesnego centrum naukowego.

– Łączymy to co w polskiej medycynie najbardziej wartościowe – naukę, leczenie pacjentów, najnowsze osiągnięcia w medycynie. Łączymy z troską o zdrowie pacjenta, z troską o Polaków – podkreślił szef rządu podczas uroczystości w Krakowie.

Nowy Kampus Medyczny pozwoli w pełni wykorzystać potencjał naukowo-badawczy wszystkich trzech wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Umożliwi także realizację badań medycznych w różnych obszarach, a także jeszcze lepsze kształcenie przyszłych lekarzy i specjalistów.

Inwestujemy w rozwój opieki zdrowotnej, dlatego planujemy w najbliższych latach przeznaczyć aż 7% PKB na ochronę zdrowia.

Polskie firmy mają dobre warunki do rozwoju i zwiększania zatrudnienia

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z pracownikami zakładu NEWAG S.A. w Nowym Sączu, który produkuje i modernizuje pociągi. Firma z Małopolski od wielu lat jest jednym z europejskich liderów w produkcji nowoczesnych lokomotyw i zespołów trakcyjnych. Kolejne duże zamówienia i inwestycje pozwalają na rozwój firmy, a to przekłada się na wyższe pensje i nowe miejsca pracy.

– Czasami mówi się, że jakaś branża czy jakaś firma jest lokomotywą rozwoju. Więc ja mogę powiedzieć, że ta firma – Newag w Nowym Sączu – jest dokładnie, dosłownie i w przenośni, lokomotywą rozwoju. Gratuluję jeszcze raz wszystkim pracownikom. To wy stworzyliście tą firmę – dumę Polski – zaznaczył premier.

Pociągi projektowane i produkowane w Nowym Sączu poruszają się min. po polskich torach, których sieć połączeń jest od kilku lat rozwijana i modernizowana.

– My już dzisiaj odtworzyliśmy wiele nowych połączeń, a cały Krajowy Program Kolejowy to jest ponad 70 miliardów złotych. Para bromear infrastruktura kolejowa, po której mam nadzieję będą jeździć polskie lokomotywy, jak te z Newagu. I będą dobrze służyły wszystkim polskim pasażerom, będą służyły po prostu Polakom – powiedział szef rządu.

Krajowy Program Kolejowy, Program Inwestycji Dworcowych oraz Kolej+ to tylko niektóre z rządowych programów poświęconych dynamicznemu rozwojowi kolei w Polsce. Do tej pory:

zmodernizowaliśmy ponad 7,5 tys. km torów, a w dalszych pracach broma kolejne niemal 9 tys. kilómetros,

wykonaliśmy roboty, które obejmują modernizację lub budowę 2326 przejazdów kolejowo-drogowych i 1195 peronów.

Nowe mosty i drogi lokalne zwiększają atrakcyjność mniejszych miejscowości

Wizytę premiera Mateusza Morawieckiego na Małopolsce zwieńczyła uroczystość otwarcia mostu w miejscowości Tylmanowa. Szef rządu spotkał się m.in. z wójtem gminy, który podziękował za wsparcie w realizacji tej długo wyczekiwanej inwestycji. Budowa mostu była szeroko dofinansowana ze środków rządowych przeznaczonych na inwestycje lokalne – ponad 6,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ponad 2,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Most to nie tylko przeprawa na drugą stronę. To także często przeprawa do lepszego życia, do lepszych możliwości pozyskania pracy, do zwiększenia atrakcyjności turystycznej danej miejscowości. Co z tego, że miejscowość, miejsce, region jest przepiękny, jeśli nie można do niego dojechać? – podkreślił szef rządu.

Nowy most w Tylmanowej umożliwia bezpieczny i wygodny przejazd przez Dunajec dla wielu mieszkańców regionu. Dobra infrastruktura w mniejszych miejscowościach zwiększa potencjał rozwoju okolicy, tworzy nowe miejsca pracy i jest przykładem skutecznej współpracy rządu z samorządem.

