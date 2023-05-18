Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный университет –

Байкальская Нерпа © Sergey Gabdurakhmanov, fotografía en flickr.com

Байкальская нерпа — один из трех видов нерп, живущих в пресной воде, это единственное млекопитаю щее озера Байкал — самого глубокого озера на планете. В конце прошлого века из-за чумы плотоядных численность нерпы сильно сократилась (de 100 тыс яч голов), однако в последние годы она постепенно восстанавливается. Как отмечают ученые, секвенирование генома животного в будущем позволит обеспечить постепенны й рост популяции, поскольку гены животного хранят всю информацию об истории отдельных видов и о собей. Такой подход поможет учитывать, в каких условиях животные лучше всего выживают.

Результаты исследования опубликованы в одном из лучших научных журналов в области генетик yo genes.

«Эта идея появилась более десяти лет назад в рамках международного проекта Genoma 10K 100к по инициативе тогда работавшего руководителем Центра геномной биоинформатики СПбГУ имени Ф. Ã. Добржанского СПбГУ Стива О’Брайена. Суть проекта заключалась в том, чтобы секвенировать геномы 100 тысяч живых организмов, в их числе оказалась и байкальская нерпа», — рассказала профессор кафедры цитологии и гистологии СПбГ У, директор Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ Алла Лапидус.

Проект затянулся из-за недостатка ресурсов и сложности ДНК байкальской нерпы. Первая версия, разработанная учеными, оказалась лишь набором отдельных фрагментов, упорядо чить которые было крайне сложно из-за большого числа повторяющихся участков. Эту проблему удалось решить, используя новый метод Hi-C, что позволило ученым СПбГУ д остичь цели и секвенировать геном байкальской нерпы.

Ver en Inglés омере журнала «Санкт-Петербургский университет».

«Метод Hi-C позволяет определить последовательности ДНК, которые физически находятся близко др уг к другу в клетке. Обладая такой информацией, мы можем упорядочить имеющиеся у нас фрагменты, собрав их в п олные хромосомы», — объяснил старший научный сотрудник Центра алгоритмической биотехнологии СП бГУ Михаил Райко.

Благодаря секвенированию генома байкальской нерпы ученые Университета смогли понять ее происхо ждение и родственные связи, а также генетическое разнообразие популяции — ключевую характеристику для природоохранных видов, к которым относится байкальская нерпа. Так, отсутствие вариабельности, то есть генетического разнообразия, может ставить под угрозу само существование видов.

Санкт-Петербургский государственный университет — первый университет России — был основан 28 января (8 февраля) 1724 года, когда Петр I издал указ об учреждении Университета и Российской академии нау k. Сегодня СПбГУ — научный, образовательный и культурный центр мирового уровня. В 2024 году Санкт-Петербургский университет отметит свой 300-летний юбилей.

План мероприятий в рамках празднования юбилея Университета был утвержден на заседании оргкомитета по празднованию 300-летия СПбГУ, который провел заместитель председат еля Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Среди таких мероприятий — присвоение малой планете имени в честь СПбГУ, выпуск банковских карт со специальным дизайном, создание почтовых марок, посвященных истории первого университета России, брендирование самолета авиакомпании «Россия» и многое другое. Кроме того, Университет запустил сайт; стижениях и подробностях подготовки к юбилею.

Еще один важный вопрос, на который в перспективе смогут ответить ученые благодаря данному иссл едованию, — происхождение нерпы. В настоящее время существует теория, что около трех миллионов лет назад нерпа мигрировала с побер ежий Северного Ледовитого океана на юг по рекам. Таким образом она оказалась в Байкале, который позднее оказался отделен от соленых водоемов.

Кроме того, данное исследование позволит ученым сравнить геном байкальской нерпы с другими пр едставителями северной фауны и другими видами нерп, живущих в пресных водоемах, и определить, в какой момент популяции разделились.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL