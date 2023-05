Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Бойцы студенческих отрядов Политеха по старой традиции провели майские праздники с пользой: выполняли работы по восстановлению мемориальных и культурных объектов, а также помогали жителям и администрации поселений Ленинградской области и ближайших регионов России.

Политехники всегда с большим воодушевлением участвуют в Весенней трудовой вахте. В этом году ССО «ГОСТ» и «Орион» работали близ Сяндебы в Карелии. Там находится два объекта, которые особо важные для отрядников: Музей под открытым небом и Сяндемский Успенский женский монастырь. За несколько дней «ГОСТ» успел подготовить музей к реконструкции битвы, а «Орион» помог в благоустройстве монастыря: ребята копали траншеи, кололи дрова, демонтировали старые постройки.

Политехники помогают восстанавливать и Столбушинский скит Свято-Успенского монастыря в Псковской области, куда уже в который раз выезжает ССО «Искра».

В форт «Красная горка» отправились бойцы и кандидаты из ССО «БОРЩ» и САО «Алебастр». Они приводили в порядок катакомбы и реставрировали сооружения, ремонтировали дорогу на подъезде к музею, чистили территорию для создания аллеи у мемориала. Девушки из ССО «Ника» в Старой Слободе красили заборы и лестницы, прокладывали новые дорожки, готовили лунки для посадки яблонь.

Тем временем ССО «Пламя» и ССО «Вихрь» трудились на базе отдыха Политеха «Северный лагерь». Ребята готовили базу к летним сменам: чинили пирс у Вуоксы, клеили обои в домиках, красили стены, сортировали уголь и демонтировали старые сооружения.

Строители из ССО «Молот» посетили усадьбу первого ректора нашего университета А.Г. Гагарина в деревне Холомки Псковской области — традиционное место выезда для отряда. Ребята из отряда «Сковорода» провели трудовые дни в посёлке Тайцы Ленинградской области.

Весенняя трудовая вахта — это приятное и полезное общение с опытными отрядниками и кандидатами. Было очень интересно внести свой вклад в благоустройство усадьбы Алексея Григорьевича Гагарина. Мы выполняли самую разнообразную работу: ландшафтный дизайн, уборка строительного мусора из оранжереи, сбор веток по всей территории заповедника, постройка моста. И всё это в компании разносторонних людей и на свежем воздухе , — поделился кандидат ССО «Молот» Кристиан.

Перед бойцами археологических отрядов стоит важная задача — восстановление исторической памяти нашей страны. Именно поэтому САО «Архонт» и САО «ARTIFEX» отправились на «Вахту Памяти», которая проводится на местах боевой славы в Ленинградской области в преддверии Дня Победы. Ребята раскапывали фундамент дома отдыха, который во время оккупации был переоборудован в немецкий госпиталь. Они почти полностью расчистили бетонные блоки основания здания и развалы каминных печей, а ещё отыскали водопроводную сеть.

Для меня “Вахта Памяти” — одно из самых значимых и долгожданных событий весны. Выезд даёт возможность нам почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, потрудиться на благо общества и помочь поисковикам в их нелегком труде , — делится командир САО «ARTIFEX» Полина Белова.

Археологический отряд «Арго» в этом году участвовал в проекте «Вахта Памяти. Прорыв», работа была связана с раскрытием пространства батарей I Мировой войны и расчисткой помещений бывших казарм в форте «Красная горка».

Ребята из сельскохозяйственного отряда «Джанго» облагораживали территорию Старой Ладоги и рассказали об этом в выпуске новостей на «ЛенТВ24». Бойцы и кандидаты из «Астры» помогали убирать территорию и ухаживали за животными на ферме в усадьбе Марьино, а «Лось» благоустраивал базу «Политехник» в Ушково.

«Весенняя трудовая вахта» остаётся одним из самых долгожданных мероприятий бойцов студенческих отрядов Политеха и привлекает всё больше добровольцев. За годы своего существования акция стала отличной возможностью сделать доброе дело, проверить себя и статью частью дружного и крепкого коллектива.

