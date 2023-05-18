Технопарк, офисы и магазины: Сергей Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития терр иторий в Восточном Дегунине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Москве преображают старые промышленные зоны. Так, город подписал 30-й договор por programa комплексного развития территорий, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Инвестор займется реорганизацией участка бывшей промзоны “Вагоноремонт” в Восточном Дегунине. На площади 2,71 гектара появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины», — ра ссказал он.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Seg. Программа охватила уже 27 районов Москвы.

«Мы разрабатываем проекты современных кварталов с комфортным жильем, социальными объектами, ра звитой городской средой, новыми рабочими местами. Поэтому программа выгодна всем: городу, жителям и бизнесу», — добавил Мэр Москвы.

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