Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В перечень специальностей, представители которых могут получить статус «московская медсестра, добавили «операционное дело», для которого уже разработали собственные инструменты для оценки компетенций. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Теперь почетные звания присуждаются по четырем специальностям: «анестезиология-реаниматология», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии» и «операционное дело».

«Москва уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала городского здравоохранения. Присвоение почетного статуса “московская медсестра” — это один из наших инструментов, мотивирующих специалистов непрерывно повышать свою квалификацию. Теперь претендовать на получение звания смогут еще больше представителей среднего медицинского персонала. В перечень специальностей добавилось “операционное дело”, для которого разработали собственные оценочные процедуры. Операционные медсестры — это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу. От подготовки медсестры во многом зависит успех проведения операции, поэтому к таким специалистам предъявляются высокие требования», — рассказала заммэра.

Анастасия Ракова добавила, что операционные медсестры должны обладать обширными знаниями, навыками командной работы, стрессоустойчивостью и уметь быстро реагировать на нештатные ситуации.

Операционным медсестрам и медбратьям нужно в совершенстве знать физиологию и анатомию человека, а также основы хирургии, чтобы в полной мере оказывать помощь хирургу даже во время самых сложных операций. Кроме того, представители этой профессии должны быть выносливыми, поскольку хирургические вмешательства могут длиться много часов. Специалистам необходимо следить за ходом самой операции, состоянием пациента, наличием необходимых инструментов и медикаментов.

Престиж и ответственность: обладатели статусов «московская медсестра» и «московский медбрат» — о своей работеПрограмма обновления поликлиник по новому московскому стандарту завершится до конца года — Сергей Собянин

Для получения статуса «московская медсестра» по специальности «операционное дело» разработали оценочные процедуры. Они включают тестирование, демонстрацию практических навыков, решение ситуационной задачи и представление портфолио.

Для каждой специальности используют собственные инструменты для оценки компетенций. Специалисту, успешно прошедшему оценку профессионального уровня, выдают свидетельство о получении нового звания и уникальный нагрудный знак отличия. Также сотрудникам московских медучреждений в течение пяти лет, пока действует статус, выплачивают стимулирующую надбавку в размере 7,5 тысячи рублей.

Получение статуса «московская медсестра» — важная форма признания высокой квалификации специалиста. Для пациентов наличие у медработника соответствующего звания является дополнительной гарантией качества оказания медицинской помощи.

Статус «московская медсестра» может получить сотрудник любого государственного или частного медучреждения России со стажем работы не менее пяти лет. Для этого специалисту нужно подать заявку на сайте столичного Департамента здравоохранения и пройти оценочные процедуры.

В 2023 году статус «московская медсестра» получили 25 специалистов. Всего с начала реализации проекта обладателями почетного звания стали 79 человек. Проект разработан по образу и подобию программы «Московский врач», которая появилась в 2017 году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI