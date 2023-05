Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Через станции участка «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро совершили уже 1,5 миллиона поездок, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. 10 мая участок открылся после реконструкции.

«Там провели масштабные работы. На перегоне между станциями “Царицыно” и “Кантемировская” построили новые тоннели длиной 270 метров, отремонтировали путевые стены и переходы, уложили новые пути, снизив уровень шума на 30 процентов», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В итоге пассажиры смогли вернуться к привычным маршрутам. Они начали активнее пользоваться удобной пересадкой на Большую кольцевую линию на станции «Каширская», тратя меньше времени на дорогу.

Масштабные работы по строительству новых тоннелей прошли в рекордный срок — они заняли менее полугода. Круглосуточно там были заняты три тысячи человек и около 100 единиц техники. Работы велись открытым способом на глубине 17 метров, что сопоставимо с высотой пятиэтажного дома. Длина зоны производства работ составила 270 метров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI