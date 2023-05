Сергей Собянин: Территорию у станции метро «Цветной бульвар» и цирка Никулина благоустроят

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Цветного бульвара продолжается комплексное благоустройство. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Обновление территории, прилегающей к Цветному бульвару, — один из важных проектов этого года в центре столицы.

«В предыдущие годы привели в порядок его центральную часть и все Бульварное кольцо. Теперь займемся участками у станции метро “Цветной бульвар” и цирка Никулина. Общая площадь работ — около 10 гектаров», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В рамках благоустройства специалисты заменят старый асфальт на тротуарах на гранитную плитку и обновят покрытие проезжей части, приведут в порядок территорию около входов в метро и упорядочат парковки. Прогулочную зону для пешеходов сохранят.

Кроме того, здесь будут установлены современные фонари и уличные торшеры. Помимо этого, специалисты озеленят территорию, проложат дополнительные водосточные сети.

Рабочие уже начали демонтаж тротуарных покрытий и бордюров, готовят траншеи для кабельной канализации и устанавливают закладные для фонарей.

Основные работы планируется завершить уже к сентябрю.

Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству Москвы на 2023 год

