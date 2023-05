Сергей Собянин: Работы на южном участке МСД будут завершены в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице продолжается строительство южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД.

«Я напомню, мы в 2022 году сдали участок Московского скоростного диаметра — северное, главное направление — от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, до Некрасовки. В этом году мы работаем над южным направлением Московского скоростного диаметра, который пройдет от шоссе Энтузиастов до МКАД. Тоже сложнейший участок, который проходит параллельно железной дороге, с путепроводами, эстакадами, тоннелями и так далее. Один из сложнейших городских дорожных строительных проектов в мире», — отметил Сергей Собянин во время осмотра строящегося участка.

По его словам, готовность всех пусковых комплексов на сегодняшний день — от 65 до 95 процентов, поэтому есть возможность полностью запустить движение по участку в этом году. «Но для этого нужно, чтобы все пусковые комплексы вошли в строй одновременно. Это очень сложно, потому что каждый из них имеет свою специфику, особенности и проблемы», — добавил Мэр Москвы.

Работы идут круглосуточно, по графику, сообщил генеральный директор АО «Московская инженерно-строительная компания» Фарит Хайдаров. На объекте трудятся более 400 человек, задействовано 100 единиц техники.

Новая городская автомобильная трасса Московский скоростной диаметр (Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды) соединит крупнейшие вылетные магистрали — Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также Третье транспортное кольцо (ТТК) и МКАД. Ее протяженность составит 68 километров (по три полосы движения в каждом направлении).

Всего с учетом съездов и реконструкции расположенной рядом улично-дорожной сети построят около 220 километров дорог, в том числе почти 140 искусственных сооружений протяженностью 60 километров и свыше 30 пешеходных переходов.

На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, на востоке — строящаяся трасса М-12 Москва — Казань, а на юге — главная магистраль ТиНАО Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Основной участок МСД ввели в эксплуатацию в сентябре 2022-го. Строительство Южного участка диаметра внутри МКАД будет в основном завершено до конца 2023 года.

Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра означает новую транспортную реальность: максимально быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут, а на некоторых маршрутах — до 85 минут.

Перераспределение транспортных потоков позволит снизить до 30 процентов нагрузку на Садовое кольцо, ТТК и МКАД, улучшить транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, вокзала Восточный и других важных объектов городской инфраструктуры. Вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта уменьшатся на 20 процентов.

В настоящее время основной участок МСД занимает пятое место по интенсивности движения среди городских магистралей. Трассой ежедневно пользуются более 300 тысяч автомобилистов, из которых подавляющее большинство (265 тысяч) — москвичи.

Благодаря магистрали время в пути по некоторым направлениям снизилось на 25–50 процентов. Например, при поездках между районами на северо-востоке — от восьми до 12 минут. Также появился альтернативный маршрут до аэропорта Шереметьево, теперь можно экономить до 20 процентов времени, а в пути из некоторых районов — до 45 процентов. На МКАД и ТТК средняя скорость движения выросла на 15–17 процентов.

После открытия южного участка поток машин на МСД вырастет до 400 тысяч в сутки, новая магистраль войдет в тройку главных по интенсивности движения.

Создание МСД завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы — новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.

Южный участок МСД

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД началось в ноябре 2019 года.

Этот участок — один из сложнейших, подчеркнул Андрей Бочкарев, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

«Мегапроект сам по себе является сложным в техническом отношении, самый сложный в мире. Более 60 процентов — это путепроводы, металлоконструкции. По всем участкам развернуты работы», — сказал заммэра.

Шестиполосная трасса длиной почти четыре километра (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) возьмет начало в районе пересечения путей Павелецкого направления МЖД и МЦД-2, далее пройдет вдоль путей МЦД-2, пересечет улицу Подольских Курсантов и дойдет до МКАД.

«Этот участок улучшит транспортную доступность районов Чертаново, Бирюлево и Царицыно, где живут больше 630 тысяч человек. Появится удобный выезд с Московского скоростного диаметра на МКАД. Напомню, основной участок МСД, который проходит через 26 районов Москвы, мы запустили в сентябре прошлого года. Сейчас он занимает пятое место по интенсивности движения среди городских дорог», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы также добавил, что средняя скорость движения на участках МКАД и Третьем транспортном кольце после открытия основного участка Московского скоростного диаметра выросла примерно на 15 процентов.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Открытие этой магистрали также позволит:

— снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, включая МКАД, Варшавское и Каширское шоссе, улицы Дорожную, Липецкую и Подольских Курсантов, сократив перепробег автотранспорта и время поездок по городу;

— обеспечить удобный выезд с Московского скоростного диаметра на МКАД.

В составе участка построят две эстакады основного хода общей протяженностью 1,5 километра через железнодорожные пути МЦД в районе станции Покровское со съездами на Дорожную улицу, а также в районе станции Красный Строитель. На пересечении с путями Павелецкого направления МЖД возведут тоннель длиной 46 метров.

Кроме того, предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети, включая Ступинский проезд (с организацией разворота под основным ходом МСД). Появится съезд с основного хода МСД в сторону улицы Подольских Курсантов длиной 450 метров.

Всего будет построено и реконструировано 10,4 километра дорог.

«Южное направление МСД, конечно, улучшит транспортную ситуацию во всех районах Юго-Восточного, Юго-Западного административных округов. Но оно улучшит и в целом дорожную ситуацию в городе. Оно касается всех, потому что примет часть автомобилей и с МКАД, и с огромного количества вылетных магистралей. Автомобилисты поедут, минуя центр города, по скоростному диаметру. Важнейшая стройка, которая, конечно, должна уже в этом году быть закончена», — сказал Сергей Собянин.

В рамках благоустройства расположенной рядом территории планируют разбить 17,8 гектара газонов, высадить 1154 дерева (липа, клен, ель) и 1578 кустарников (калина, сирень, дерен, спирея, кизильник).

С целью снижения уровня шума в районе Покровского парка установят защитные экраны протяженностью 844 метра.

Готовность южного участка МСД составляет 79 процентов. Завершена реконструкция Ступинского проезда, что позволило обеспечить комфортный подъезд транспорта к действующим в этом районе промышленным предприятиям.

Новые дороги Москвы

В 2011–2022 годах в столице построили 1241,1 километра дорог, что составляет более 20 процентов от существующей улично-дорожной сети. Возведены 359 искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) и 291 внеуличный пешеходный переход.

В планах на 2023 год — строительство 96,6 километра дорог, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходного перехода.

Ключевым проектом является завершение строительства Московского скоростного диаметра. Также в числе наиболее значимых объектов — участки Южной рокады, транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, автодорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево, Дмитровский путепровод.

В 2024–2025 годах планируется построить 145,6 километра дорог, 35 искусственных сооружений и 32 пешеходных перехода.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI