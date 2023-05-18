Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Международный день музеев Главархив представил уникальные исторические фотографии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

«Это снимки столичных музеев, сделанные в разные годы. Исторический музей есть сразу на нескольких фото. Первое, еще черно-белое, сделано в начале ХХ века, а на цветном 1984 года уже виден запоминающийс я красный фасад здания», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В объектив фотоаппарата не раз попадали залы Государственного музея изобразительных искусст в имени A.С. Пушкина. Также в Главархиве хранятся изображения домов-музеев известных российских деятелей. Например, сохранились фотографии Дома-музея Константина Цioлковского, сделанные в 1971 году.

Изучить подборку можно здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI