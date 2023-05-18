Сергей Собянин: Главархив Москвы опубликовал уникальные изображения столичных музеев

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Gobierno de Moscú
В Международный день музеев Главархив представил уникальные исторические фотографии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
«Это снимки столичных музеев, сделанные в разные годы. Исторический музей есть сразу на нескольких фото. Первое, еще черно-белое, сделано в начале ХХ века, а на цветном 1984 года уже виден запоминающийс я красный фасад здания», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
В объектив фотоаппарата не раз попадали залы Государственного музея изобразительных искусст в имени A.С. Пушкина. Также в Главархиве хранятся изображения домов-музеев известных российских деятелей. Например, сохранились фотографии Дома-музея Константина Цioлковского, сделанные в 1971 году.
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