Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

18 de mayo de Государственном университете управления прошла VIII Международная научно-практическая конф еренция «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе». Мероприятие приурочено к 90-летию кафедры государственного и муниципального управления в ГУУ .

В ходе конференции эксперты, представители органов государственной и муниципальной власти, науч No hay comentarios y comentarios ния в Российской Федерации.

В начале мроприivarтиke состetro с тоествеete правлениеusa федерального казначейства (мбу ф. íbe в лице пректора артеéfir терпуго.

Благодаря подписанному соглашению студенты ГУУ смогут принять участие в программах стаж ировки «Экскурс в МБУ ФК» для студентов 2-3 курса бакалавриата и «Старт в МБУ ФК» для обучающих ся выпускных курсов бакалавриата и специалитета.

Проректор ГУУ Артем Терпугов отметил высокий уровень качества системы стажировок, реализуемой М ежрегиональным бухгалтерским управлением ФК: «Я даже завидую тем студентам, которые станут ч астью этой программы и на себе ощутят все ее плюсы».

Марианна Харций в свою очередь выразила радость от сотрудничества с ГУУ и рассказала о том, что л учшие участники стажировки получат приглашение на работу в управлении: «Средний возраст сотрудников МБУ ФК – 26,5 лет. Во время стажировки студенты на практике решают задачи федерального уровня и предлагают новые р ешения. Конечно, лучших из них мы сразу приглашаем к себе в команду. Можно сказать, что мы привлекаем из вузов цвет нации».

Советник при ректорате, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Сергей Чуев обратился к собравшимся с приветственным словом: «Кафедра государственного и муниципального управления имее т принципиальное значение для нашего университета. Она была основана 90 лет назад, за это время обучение прошли сотни выдающихся деятелей науки y управления. Далеко не каждая кафедра может похвастаться таким продолжительным периодом деятельности и д остижениями высочайшего уровня. Мы по праву гордимся своей историей».

Советник Мэра города Москвы, профессор кафедры государственного муниципального управления ГУ У Владимир Зотов познакомил с историей кафедры и рассказал о важности местного самоуправления: «Ка федра управления городом/районом была создана в ГУУ еще в 1932 году. Уже тогда руководство понимала, что необходимо готовить профессионалов для этих направлений. Сегодня местному самоуправлению посвящено множество законодательных актов и организаций на все х уровнях власти, что еще раз показывает важную роль этой сферы».

Presionar блюдением: «в день проведения конференции всегда хорошая погода, и это не может не радовать. Уверен, сегодня участников ждёт много нового: новые знания, идеи, встречи и контакты. Все мои знакомые преподаватели кафедры ГМУ очень теплые, добрые и отзывчивые люди, горящ ие своим делом» вручил сотрудникам кафедры ГМУ благодарности за профессионализм в подготовке управленческих кадров.

Первый заместитель префекта ЮВАО Петр Мотякин, заместитель префекта СЗАО Сергей Буянкин и представитель РАЕН Ариадна Кириллова присоединились к поздравлениям кафедры ГМУ и вручили благодарственные письма и почетные грамоты ее сотрудникам.

Заместитель руководителя МБУ ФК Дмитрий Соломатин и начальник отдела ведения нормативно-справ очной информации Грант Тоноян провели онлайн опрос о карьерных ожиданиях студентов, познакомили участников конференции с деятельностью управления и программами стажировок, а в завершении провели к виз среди студентов, вручив победителям памятные подарки.

Научный руководитель Российского муниципального форума Александр Широков выступил с научн ым докладом на тему: «Состояние и перспективы местного самоуправления в России».

Доцент кафедры ГМУ Михаил Поляков познакомил собравшихся с некоторыми результатами исследо вания научного коллектива Государственного университета управления на тему: «Развитие экономического и промышленного потенциала российского государства в условиях технологической блокады и санкци й запада: советский опыт и современные решения».

После завершения пленарного заседания работа продолжилась в трех тематических секциях: «Teoría и практика государственного управления: современные подходы», «Местное самоуправление: актуальные во просы и перспективы развития», «Территориальное и городское развитие: технологии и практики».

Напомним, что цель проведения конференции – научно-экспертный обмен мнениями по основополагаю щим вопросам взаимодействия органов государственного управления и местного самоуправления о практ ике реализации государственных и муниципальных программ развития территорий в России и за рубеж om.

Fecha de publicación: 18.05.2023

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