Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

18 мая состоялась встреча ректора ГУУ Владимира Строева и директора завода «Меркатор Калуга» Николая Соловьева.

На встрече были определены два стратегических вектора развития взаимодействия организаций.

ГУУ в качестве первого управленческого университета, входящего в Топ-5 университетов России по направлению «Государственное и муниципальное управление», и лидера в проектном обучении будет осуществлять подготовку кадров для производства коммунальных машин с электроприводом. В целях организации качественной инженерной подготовки кадров руководством завода «Меркатор Калуга» принято решение об организации в структуре Центра управления инженерными проектами ГУУ студенческого конструкторского бюро, руководство которым будет возложено на главного конструктора завода «Меркатор Калуга» Виктора Носова.

Вторым стратегическим направлением сотрудничества станут работы в области разработки и производства компонентов коммунальной техники, проводимые сотрудниками Центра управления инженерными проектами ГУУ в интересах завода «Меркатор Калуга».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI