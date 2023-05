Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил более 2,5 миллиона медизделий в рамках офсетного контракта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставил городу более 2,5 миллиона медицинских изделий для пациентов со стомой в рамках офсетного контракта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва подписала офсетный контракт с компанией “Гемамед” в конце 2019 года. В рамках договора инвестор вложил 1,2 миллиарда рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов. Предприятие локализовано на территории особой экономической зоны столицы. Первые поставки начались в 2022 году. За этот период город получил свыше 2,5 миллиона медицинских изделий, из них почти 665 тысяч — с начала 2023 года», — рассказал Владимир Ефимов.

По условиям офсетного контракта город на протяжении восьми лет будет закупать выпускаемую заводом продукцию общей стоимостью 8,6 миллиарда рублей. Сегодня на предприятии производится 17 видов изделий.

«В 2023 году в рамках реализации второго этапа офсетного контракта компания запустила новую производственную линию по выпуску медицинских изделий. Она позволит выпускать ежегодно более одного миллиона мочеприемников. В целом к концу года предприятие выйдет на полную мощность и будет изготавливать до 5,5 миллиона единиц продукции в год по 44 наименованиям. Это позволит полностью обеспечить столичную систему здравоохранения основными медицинскими изделиями для стомированных пациентов», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания получает налоговые льготы. Предприятия с таким статусом на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Доступны также льготы по аренде земли, выделенной под строительство производства. По его завершении предоставляется возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны.

Механизм офсетного контракта внедрили в 2016 году при активном сотрудничестве Правительства Москвы и Министерства экономического развития Российской Федерации. В 2017 году столица первой из регионов стала подписывать такие договоры с производителями. Сегодня Москва — лидер по применению этой формы государственно-частного партнерства.

Город подписал 10 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Совокупный объем инвестиций составит более 19 миллиардов рублей.

В 2022 году вступили в силу поправки к закону о контрактной системе, снижающие минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсета с миллиарда до 100 миллионов рублей. Это позволяет привлекать к заключению соглашений гораздо больше производителей. Кроме того, появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более регионами России. Минимальный объем инвестиций по такому межсубъектному контракту составляет 400 миллионов рублей, а в случае с закупками, проводимыми в 2022–2023 годах, 100 миллионов рублей.

В апреле 2023 года Мэр Москвы одобрил проведение конкурса на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Он направлен на закупку медицинских изделий двумя регионами — Москвой и Самарской областью. Инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не менее 100 миллионов рублей и локализовать его на территории Самарской области в 2024 году.

