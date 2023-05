Производство автокомплектующих в Москве выросло почти на шесть процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В январе — марте этого года выпуск комплектующих для автотранспортных средств в городе увеличился на 5,8 процента. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работают более 20 производителей автомобилей и автокомпонентов, на площадках заняты свыше восьми тысяч человек. В первом квартале 2023 года производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств в городе выросло на 5,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Владимир Ефимов.

В городе производят электрическое и электронное оборудование, а также комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров или грузов. Так, в декабре 2022-го на юге Москвы был открыт завод по производству кузовных деталей для автомобилей, который может выпускать до 12 миллионов единиц продукции в год.

«Последующее развитие отрасли будет в большей степени зависеть от работы межотраслевого кластера электромобилестроения. Он станет центром создания новых платформ для электротранспорта и организации серийного выпуска легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого транспорта. В составе объединения более 45 компаний — производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Для столичных производителей также работает центр поддержки промышленности. Здесь предоставляют помощь по вопросам, связанным с мерами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием предприятий, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с органами власти. Туда можно обратиться с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

