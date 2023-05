Проведи творческое лето с Тавридой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Арт-кластер Таврида приглашает творческую молодежь страны принять участие в образовательных заездах, которые пройдут в Крыму летом 2023 года.

Каждый заезд – это 7 дней беспрерывного творчества и 40 часов прикладного искусства, арт-школы по направлениям, современные образовательные форматы, мощный нетворкинг и экспертная оценка компетенций.

Прямо сейчас можно подать заявку на 4 из 7 направлений:

«За сценой» (23-29 июня) Программа для молодых профи, которые занимаются созданием и продвижением значимых событий в сфере культуры и искусства. Прием заявок до 18 мая. «Ты тоже можешь стать легендой» (1-7 июля) Площадка для молодых учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, студентов педагогических направлений подготовки, советников по воспитательной работе, а также деятелей детских театров. Прием заявок до 21 мая. «Азия в фокусе» (12-18 июля) Молодые специалисты индустрии кино, музыки и мира моды при участии ведущих профильных экспертов поработают с ключевыми национальными смыслами и узнают, как создавать коммерчески успешные продукты, привлекательные для русского и азиатского рынков. Прием заявок до 1 июня. «Наука как искусство» (24-30 июля) для молодых экологов, ученых, инженеров, специалистов сферы медиа, художников, фотографов, декораторов и архитекторов. Прием заявок до 14 июня.

Узнать подробности образовательных программ, посмотреть творческие задания и познакомиться с возможностями проекта можно на сайте Таврида.Арт.

Арт-кластер «Таврида» — это платформа возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства, которая объединяет образовательные заезды, фестиваль, федеральную сеть арт-резиденций и строящийся Университет креативных индустрий. «Таврида» действует с 2015 года и входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

