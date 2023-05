Почти 250 тысяч москвичей посетили музейно-выставочный комплекс во Дворце госуслуг на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Почти 250 тысяч москвичей побывали в первом в столице музейно-выставочном комплексе истории государственной службы. Его открыли более трех лет назад во Дворце госуслуг на ВДНХ. За это время свыше 110 тысяч человек сделали в нем именные сувенирные документы и фотографии. В Международный день музеев «Мои документы» напомнили о возможностях комплекса.

Его экспозиция рассказывает об истории и развитии делопроизводства в России, становлении и развитии письменности, а также эволюции письменных принадлежностей. С помощью виртуальной реальности посетители могут перенестись в дореволюционную и советскую эпоху, примерить на себя образ чиновника, счетовода или секретаря-референта из прошлого.

Здесь можно сделать именные сувенирные документы: старинную похвальную грамоту за честную царскую службу, аттестат об окончании императорского лицея, именной билет на право езды на велосипеде, почетную грамоту, ремесленное свидетельство, похвальную грамоту министерства просвещения и многое другое.

Комплекс организует множество образовательных программ, в их числе «Учебный день в музее», олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», квесты и экскурсии. Например, в рамках «Учебного дня в музее» проводят школьные занятия — ученики шестых, восьмых и девятых классов изучают обществознание, историю, иностранные языки, математику и информатику.

Музейно-выставочный комплекс открыт в часы работы Дворца госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

