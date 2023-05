Политех взял серебро и бронзу на кейс-чемпионате CUP MISIS CASE «Язык и коммуникации»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

13 мая в Москве в Университете науки и технологий МИСИС состоялся финал межрегионального кейс-чемпионата CUP MISIS СASE «Язык и коммуникации». Среди трех команд, прошедших в шорт-лист, по итогам защит две команды студентов Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ заняли 2 и 3 место в категории «Коммуникационный кейс».

Будущие коммуникаторы из Политеха участвуют в этом профильном конкурсе уже во второй раз. В этом году кейс-задание поднимало проблему увеличения числа отравлений угарными газом, взрывов и пожаров из-за халатного использования газового оборудования. Разработать PR-кампанию по минимизации происшествий решили студенты 3 курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» — Анна Музалевская, Арина Кудьярова, Екатерина Ваганова, Софья Тимакова под руководством магистранта 1 курса Анжелы Плетневой (команда «Купи слона») и Ангелина Московская, Елизавета Дубинец, София Шипицина, Диана Чхартишвили и Милана Рыжова (команда «Lil Bi», наставник, доцент ВШМиСО ГИ СПбПУ В.А. Пулькина).

В этом году задание показалось нам сложнее, там как целевая аудитория была более широкой, а предмет коммуникационной кампании — нестандартным. Мы провели большую аналитическую работу перед формулировкой стратегии, что позволило нам погрузиться в тему и найти интересные решения. Жюри оценило наш креативный подход. В результате очной защиты мы заняли 2 место. Спасибо нашему наставнику и высшей школе, что поддерживают нас в любых начинаниях! , — прокомментировала участие в чемпионате капитан команды Lil Bi Ангелина Московская.

Анжела Плетнева, магистрант 1 курса, в этом году не смогла стать участником по условиям конкурса, но попробовала себя в роли наставника: «Набрав команду активных студенток, узнала, что не смогу принять участие в конкурсе, поэтому предложила свою помощь девочкам в качестве наставника. Они отлично справились со всеми задачами и прошли в шорт-лист. В финале смогли завоевать 3 место из 15-ти команд со всей России. Очень интересный и полезный опыт для меня, как наставника, так и для девочек, которые впервые приняли участие в таком масштабном кейс-чемпионате!».

По мнению и студентов, и преподавателей, кейс-подход в образовании помогает погрузить обучающихся в близкие к реальным условия профессиональной деятельности. Развивает такие навыки, как умение работать в команде, стрессоустойчивость и многозадачность.

