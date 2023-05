Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

18 мая отмечается День музеев. Столичные некоммерческие организации (НКО) бережно сохраняют наследие для молодого поколения. Экспозиции их музеев предлагают москвичам погрузиться в полную тишину, узнать об истории милосердия в России и побывать в кабинете академика, со старинным письменным столом, солидной лампой и большой библиотекой.

Необычные экскурсоводы и общение без слов

Музей «В тишине» расположен в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Он объединяет слышащих и глухих людей, создает общество равных возможностей. Здесь работают по-настоящему необычные экскурсоводы, носители тишины — глухие и слабослышащие люди. Посетители интерактивного музея отвлекаются от шума — информационного, городского и даже внутреннего, а потом удивляются звуку звенящего воздуха в комнате. Часовая экскурсия проходит в шумозащитных наушниках и охватывает пять залов, все общение проходит без слов. Это развивает мимику и помогает познакомиться с жестовым языком и дактильным алфавитом. Сюда можно прийти классом или устроить необычное свидание, чтобы на нем понять друг друга без слов.

Музей дважды выигрывал конкурс на получение грантов Мэра Москвы. В 2022 году проект «Мы все раВ/Зные — внеклассные интерактивные уроки толерантности» дал возможность детям познакомиться с миром людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Участниками уроков толерантности стали более 600 московских школьников. С помощью специально разработанной программы они прочувствовали ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются дети с ОВЗ, получили опыт общения с глухим или слабослышащим экскурсоводом, узнали о способах коммуникации без голоса и общения с детьми-инвалидами.

О благотворительности в воссозданном музее

За полуторавековую историю существования Российский Красный Крест (РКК) собрал коллекцию уникальных экспонатов. Музей истории милосердия находится в главном здании РКК по адресу: Черемушкинский проезд, дом 5. Здесь представлены предметы, которые помогут узнать о самоотверженной работе медицинских сестер, санитарных дружинниц РКК на полях сражений, о донорах военного времени, работниках санитарно-эпидемиологических отрядов. В музее москвичи могут увидеть редкие экспонаты, в том числе документы, которым более 100 лет. Представлены здесь также медали и значки и привезенные из разных стран символы дружбы. Отдельная экспозиция отведена Великой Отечественной войне. Интерактивные площадки расскажут об основных направлениях современной работы РКК — о первой помощи, реагировании на чрезвычайные ситуации и медико-социальным программах.

Музей был открыт в ноябре 1979 года, но несколько лет назад его экспозицию закрыли для посетителей. РКК принял решение о ее воссоздании. Обновленный музей снова начал работать 15 мая — в день 156-летия старейшей гуманитарной организации страны.

Ностальгия и новые знания

В 2005 году в Щукине появился музей быта советских ученых «Академгородок». Здесь жили и работали знаменитые физики-ядерщики, лауреаты Ленинских, Сталинских, Государственных и Нобелевских премий под руководством Игоря Курчатова, родоначальника атомного проекта СССР. Жители дома 1 по улице Маршала Новикова сохранили обстановку и личные вещи, а позже товарищество собственников жилья арендовало помещение бывшего магазина в одном из курчатовских домов и открыло там экспозицию. В одном из залов воссоздан интерьер гостиной, в другом — интерьер гастронома с прилавком и кассой. В кабинете академика гости могут посидеть за старинным письменном столом и прикоснуться к принадлежностям для работы и к рассекреченным документам. Здесь собраны только подлинники — фотоаппараты, граммофоны, печатные машинки и инженерные инструменты, непривычные для молодых посетителей.

За каждым из предметов стоит история жизни легенд советской науки: братьев Курчатовых, Анатолия Александрова, Михаила Леонтовича. Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения наследия советских ученых» проводит в музее «Академгородок» познавательные встречи и экскурсии для школьников, студентов и жителей Москвы. Центр сотрудничает с молодыми учеными Курчатовского института, устраивает викторины и творческие конкурсы для детей, отмечает памятные даты. На экскурсии необходима запись.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI