Поздравляем Музей ГУУ в Международный день музеев

18 мая отмечается Международный день музеев. Идею установить такой праздник выдвинула советская делегация во главе с директором Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова в 1977 году, во время Генеральной ассамблеи Международного совета музеев (ICOM) в Москве. На сегодняшний день праздник принят в 145 странах мира.

В Государственном университете управления есть свой музей, который мы сегодня и поздравляем.

В честь праздника мы поговорили о прошлом, настоящем и будущем Музея ГУУ с его директором Станиславом Костриковым.

— Расскажите, с чего началась история Музея ГУУ?

— Музей начался с лаборатории. Изначально это была историческая тема в научно-исследовательской части работы университета. В 2006 году она была введена комплекс тематик НИЧа. Я начал работать уже тогда. В 2007 году тема начала реализовываться. Была подготовленная первая выставка из 66 экспонатов. Сейчас их порядка 800. Эта работа была проделана для того, чтобы наметать скелет будущего развития музея, то есть в каких направлениях должна была вестись работа.

Предполагалось три направления. Основание – дореволюционный период коммерческого образования. Советский период – начало инженерно-экономического и промышленно-экономического образования. И важнейший этап – расцвет управления после 1966 года, когда открылась первая кафедра теории управления, что фактически ознаменовало появление управленческой науки.

— А откуда появилась часть экспозиции, посвящённая Великой Отечественной войне?

— Она появилась позже. По предложению главы НИЧа Николая Александровича Соломатина была введена тематика Великой Отечественной войны и роли ГУУ в военное время. Тогда была написана большая статья «Университет в годы войны». Собиралась база данных по ветеранам. Раньше это централизованно не делалось, к сожалению, многие люди уже ушли. А что касается роли ГУУ в промышленности страны, мы начали работу в этом направлении буквально год назад. Проблема усложняется тем, что архив у нас не полный, в годы войны был утерян эвакуационный эшелон.

— Каким образом происходят изменения в экспозиции?

— Любой музей – это лаборатория. Новые исследования могут инициироваться с разных сторон: самим музеем, университетом, студенческим сообществом или кем-то извне. Мы начинаем прорабатывать тему, после чего появляется банк данных, экспозиционная информация, фотографии, видеофайлы. Всё это классифицируется, систематизируется, каталогизируется, после этого опять открывается новая экспозиция. Это как дерево – от одной ветки идут разные росточки. Музей постоянно меняется, он не от нечего делать перестраивается, всему есть причины. Музей – это научно-учебное подразделение университета. Да, мы занимаемся воспитательной работой, безусловно, это факт, но главное – это наша научно-исследовательская деятельность.

— Но всё же музей участвует непосредственно в образовательном процессе, так ведь?

— Музей от университета практически неотделим. Здесь проходят занятия по гуманитарным предметам: политология, история, философия. Или не совсем гуманитарным, таким как логика. У нас обучаются иностранцы, им очень нравится сам антураж. Когда я рассказываю про Средневековье, я не просто картинки доспехов показываю, я эти доспехи приношу.

— Откуда берутся экспонаты, не связанные напрямую с университетом, те же доспехи или оружие?

— Оружия у нас нет, это муляжи. Подобные экспонаты либо изготавливаются друзьями музея, либо покупаются мною. Это всё качественные реплики, у нас нет условий для хранения оригиналов. К тому же такие экспонаты не соответствуют нашей коллекции. Музей не собирает всё подряд, он пополняет фонды в первую очередь под свою коллекцию. Хотя коллекций может быть несколько. А то что нужно в качестве вспомогательного фонда хранится в запасниках и извлекается под конкретные цели: на тематические временные выставки, образовательные мероприятия, конференции или для гостей из-за рубежа.

— Расскажите про бюст Серго Орджоникидзе, недавно вновь установленный около центрального входа. Он ведь был у вас?

— Бюст Орджоникидзе был перенесён в музей очень давно, приблизительно с 2010-х годов он находился на нашей территории. Его даже не удавалось нормально экспонировать. Получилась такая унизительная ситуация – он у нас просто стоял на полу, потому что сотрудникам музея чисто физически не удавалось его поднять. Да и поставить его было не на что – ничто из демонстрационного оборудования его не держало. У нас ещё и ламинат начал страдать из-за большого давления на узком участке. Бюсту нужно было найти достойное место. По предложению ректора решено было установить его на главном входе университета. Мне поручили провести реставрацию, после чего бюст занял место, которое он занимал до 1995 года.

— Поведайте нам о планах дальнейшей работы музея.

— Сам по себе музей никогда не стоит на месте. Каждый раз, когда открывается какая-то новая тематическая сторона, экспозиция преображается. За время своего существования наш музей сменил девять экспозиций. Как только открывается новый кластер, он прорабатывается, как сейчас происходит с рубрикой «Научный полк» на сайте ГУУ, и экспозиция подстраивается под него. То есть я уже сейчас могу сказать, что современная экспозиция новой ситуации не соответствует, а значит нас ждут изменения. Будет создаваться база, эти люди будут разделены по эпохам и интегрированы в новую экспозицию. Она будет в интерактивном варианте. Мы уже сейчас оборудуем зал мониторами с сенсорными экранами.

Кроме того, сейчас мы занимаемся нашими учёными-основателями. Есть цель провести через них последовательную линию до современного этапа. Хочется показать, как мы от коммерческого образования перешли к цифровой экономике. А для этого требуется очередное исследование, и экспозиция вновь будет преображена. Новая тема всегда развивает музей. Она может касаться как прошлого, так и будущего. Музей – это накопленные достижения, это то, к чему можно обратиться, чтобы двигаться дальше.

