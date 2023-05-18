Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

17 de mayo de 2012 Государственного университет управления по обществознанию «Турнир будущих управленцев».

В заочном туре конкурса приняли участие более 420 учащихся 9-11 классов из 48 городов России.

81 ы, который прошел на трех площадках: в Москве, Калининграде и Нальчике.

В результате были определены 30 призеров и 3 победителей олимпиады: Ксения Евлевская (9 клас с, Московская область), Дарья Дмитриева (10 класс, Санкт-Петербург), Виктория Чистякова (11 класс, Астра ханская область).

Director de redacción ной работы Андрей Колчин вручили призерам и победителям олимпиады дипломы и подарки от ор ганизаторов и партнеров проекта.

После торжественной церемонии награждения для школьников провели экскурсию по залам Научной библиотеки университета и Музея истории ГУУ и развития управления в России.

Отметим, что победители и призёры олимпиады, помимо ценных подарков, получат по 3 дополн ительных балла к сумме ЕГЭ при условии их поступления в Государственный университет управлен ия.

Fecha de publicación: 18.05.2023

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