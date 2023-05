О достижениях проекта «Московское долголетие» расскажут в документальном фильме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Проект «Московское долголетие» подготовил документальный фильм о своем зарождении и пути от одной идеи до целой экосистемы. В основу картины легли реальные истории горожан старшего поколения, которые рассказали о том, как нашли хобби в зрелом возрасте, обрели новый смысл жизни и друзей и живут без оглядки на годы. Зрители познакомятся с возможностями проекта и смогут увидеть, как изменить свою жизнь. Премьера состоится 19 мая в 18:05 на телеканале «Москва. Доверие».

«В этом году проект “Московское долголетие” отметил первый юбилей. Одной из главных заслуг проекта стало то, что у москвичей изменилось отношение к возрасту в целом, в том числе у молодежи. Недавно социологи провели комплексное исследование, посвященное влиянию “Московского долголетия” на качество жизни людей старшего поколения. По итогам исследования 81 процент опрошенных родственников, у которых есть близкие старшего возраста, уверен в пользе занятий проекта для своих родных. Сейчас в столице функционирует целая экосистема “Московского долголетия”, в которую включена почти вся городская инфраструктура: горожане могут посещать занятия с профессиональными педагогами по 39 направлениям или сами создавать клубы по интересам более чем в 70 центрах московского долголетия. Для нас очень важно, чтобы как можно больше людей знакомились с проектом и пользовались всеми возможностями, которые дает им город», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

В съемках фильма были задействованы преподаватели проекта и приглашенный эксперт Ольга Ткачева — гериатр Минздрава России. Они рассказали о практической пользе различных видов занятий для физического и ментального здоровья людей старшего поколения.

В качестве ведущих выступил тандем профессионала с многолетним опытом работы на телевидении Романа Будникова и участницы проекта «Московское долголетие» Натальи Малышевой. Они побывали на занятиях по скандинавской ходьбе, рисованию, танцам, футболу, поговорили с наставниками и активными посетителями. На примерах реальных людей они стремились показать, что современные горожане старшего поколения живут насыщенной жизнью, развиваются и могут посоперничать с молодыми людьми в количестве увлечений.

В фильме личным опытом поделились семь участников проекта. Например, Алексей Борошнев рассказал, что вел обычную жизнь пенсионера — дом и телевизор, но несколько лет назад он вступил в «Московское долголетие», где у него появилось хобби — танцы. По словам Алексея, новое увлечение приносит ему не только эстетическое удовольствие, но и пользу для здоровья: «Танцы стали любимым делом. На занятиях идет сбалансированная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, суставы и мышцы, что позволяет чувствовать себя в тонусе», — говорит герой картины.

После телевизионной премьеры фильм можно будет посмотреть на страницах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на Rutube.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие».

Стать его участником могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на mos.ru в разделе «Как стать участником».

