Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

24 y 25 de mayo de 2014 центритории центрального парка инновационного центра «Сколково» пройдет крупнейшая в Ро ссии и других странах СНГ стартап-конференция для технологических компаний Pueblo de inicio. Она состоится в рамках Московской недели предпринимательства.

Основатели стартапов и инноваторы встретятся с успешными бизнесменами, инвесторами, футурологами, учеными, представителями крупных технологических корпораций и государственных ведомств. В этом году тема мероприятия — «Время инноваций». Стратегическим партнером конференции выступает столичный Apartar la prevención y la innovación.

«Más información sobre Startup Village y más opciones de búsqueda en Moscú. В этот раз мы расскажем о созданной в столице экосистеме для технологических стартапов. В частности, о реестре стартапов, о том, как благодаря цифровой платформе i.moscow молодые технократиче ские компании проходят путь от идеи до крупного бизнеса, а также о кластере “Ломоносов” — центре трансф ера технологий из вузов в корпорации. Кроме того, представим более 40 компаний из технологической сферы и креативных индустрий, которы е получили поддержку от города», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и иннов ационного развития города Москвы

Алексей Фурсин.

Как пройдет конференция

Одна из ключевых сессий конференции — «Технологическому игроку приготовиться». Она будет посвящена системному преобразованию результатов научных исследований в технологии, а также вопросам развития бизнеса на этой основе.

Ver Startup Bazaar ты и технологии, среди которых автоматизированное устройство для внутримышечных и подкожных инъе кций, установка для очистки двигателей внутреннего сгорания водородом, которая позволяет решать п роблему повышенного расхода топлива и масла и существенно сокращать расходы на обслуживание и ремонт, а также одежда из карбонового волокна и другие инновационные решения.

В павильоне Москвы разместятся консультационные стенды Московского инновационного кластера (МИК) y Агентства инноваций Москвы (АИМ). Más información еи до привлечения финансирования и поиска партнеров. Так, посетителям расскажут, как получить грант на патентование, зачем нужна программа «Академия стартапов», как бесплатная программа инвестиционной упаковки помогает привлечь внимание бизнес-анге лов и венчурных фондов. Помимо этого, консультанты подскажут, как протестировать разработку на одной из более чем 200 ко ммерческих и городских площадок, а также с помощью технологических конкурсов и сервиса «Городские запросы» предложить свой продукт крупным корпорациям и столичным ведомствам.

На стенде Правительства Москвы свои продукты презентуют участники и партнеры МИК, АИМ и Агентства креативных индустрий. Например, будет работать площадка «Гостиная промышленного дизайна», на которой представители ста ртапов смогут проконсультироваться с ведущими экспертами отрасли. Кроме того, Агентство креативных индустрий организует выставку цифрового искусства, VR-зону и мини- экспозицию с дизайнерскими решениями в промышленном секторе и технологиями киноиндустрии.

В секторе «Беспилотный транспорт» можно будет познакомиться с «Пикселем». Это первый российский робот-коммунальщик с искусственным интеллектом. Он уже используется в Москве для автономной уборки садово-парковых территорий и тротуаров. В зоне «Ассистивные tel.» VR, устройства по распознаванию речи для слепоглухих людей, новаторские решения в области бионич еского протезирования.

В помощь столичным предпринимателям

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между круп ными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тысяч организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департалогий.

Агентство инноваций Москвы предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развити я — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые р ынки. Проекты агентства помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять продук ты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков.

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