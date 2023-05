НГУ посетил Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

16 мая в Новосибирском государственном университете состоялась встреча с делегацией Китайской Народной Республики во главе с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге Цуй Шаочунь, на которой обсудили перспективы сотрудничества.

— Мы выступаем за очень тесное сотрудничество. Если говорить про китайских студентов НГУ на данный момент, то это в основном Хэйлунцзянский университет, есть у нас тесные связи с Северо-китайским электроэнергетическим университетом, есть проект-партнер – Наньчанский университет. Всего на сегодняшний день у нас 15 соглашений с вузами Китая, — отметил ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Также ректор кратко рассказал гостям об истории университета и Академгородка, о СУНЦ НГУ и о важности работы с будущими студентами еще со школьной скамьи. Что касается последнего, в этом русле НГУ также реализует образовательные проекты в Китае. Так, с 2014 года на базе Высшей средней школы в г. Карамай совместно с СУНЦ НГУ открыт специализированный класс. В рамках проекта реализуется совместная подготовка китайских школьников по программам общего образования по следующим направлениям: физика, математика, химия, биология и русский язык. Во время пандемии проект был приостановлен. Сейчас НГУ планирует возобновить сотрудничество.

— Новосибирский государственный университет является важным университетом в России, где подготовили много известных ученых и специалистов, — обратился к ректору НГУ Генкосул КНР в г. Екатеринбурге Цуй Шаочунь. — Мы считаем, что Вы и ваш университет внесли большой вклад в развитие сотрудничества в области образования обеих стран. В 2011 году ваш университет вместе с Хэйлунцзянским университетом основали Китайско-российский институт, и это удачный пример нашего сотрудничества. Сейчас в Новосибирском государственном университете учатся более 200 китайских студентов. Почти все учатся на государственной стипендии. И мы считаем, эти студенты более сильные.

После представители делегации в лице консула по образованию Сунь Лайлинь и начальника консульского отдела Ли Чже встретились с китайскими студентами, которые учатся в НГУ и живут непосредственно в кампусе университета, чтобы узнать, как ребятам живется в России и нужна ли какая-либо помощь.

Ранее директор научно-образовательного и культурного центра «Институт Конфуция» НГУ Юлия Азаренко в интервью для «Российской газеты» рассказала, каких специалистов из Сибири ждут в Китае.

