На ВДНХ зацвела знаменитая сирень Леонида Колесникова

18 мая флористы и биологи отмечают сразу две даты: Международный день сирени и 130-летие со дня рождения советского селекционера Леонида Колесникова. Именно благодаря этому человеку бренд «русская сирень» стал всемирно известным. Уникальные сорта авторства Леонида Колесникова сегодня цветут в сирингарии на ВДНХ.

Шофер по профессии, селекционер по призванию

Леонид Колесников родился в 1893 году в купеческой семье и был младшим из пятерых детей. Его родители владели домом с садом в селе Всехсвятском, где спустя годы развернулась основная работа селекционера.

В 1913 году он окончил Реальное училище К.П. Воскресенского, а после этого поступил на экономическое отделение Московского коммерческого института. Затем студента призвали в армию, на фронтах Первой мировой войны он стал шофером. По этой специальности Леонид Колесников проработает долгое время. Все свободное время он посвящал своему хобби — селекции. Леонид Колесников разводил сирень в собственном саду, самостоятельно изучал труды Ивана Мичурина и искал новые варианты скрещивания.

Стараниями Леонида Колесникова появились первые сорта отечественной сирени. До этого такого понятия, как «русская сирень», не существовало. Он создал сорт «джамбул» — первую в мире сирень с белой каймой на лепестках. А всего селекционер-самоучка вывел более 300 сортов. За заслуги в разведении цветов в 1952 году ему вручили Сталинскую премию.

Труд Леонида Колесникова отметили и на Выставке достижений народного хозяйства. Возле павильона № 29 «Цветоводство и озеленение» высадили его сорта сирени. Агротехникам здесь показывали разные методы прививки и способы выращивания гибридных сеянцев.

Сиреневый рай ВДНХ

До наших дней сохранилось не более 50 сортов, выведенных Леонидом Колесниковым. Около 30 из них можно увидеть в сирингарии ВДНХ. Его создали в 1985 году, к 40-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Находится сад сирени в зоне ландшафтного парка «Природа культивируемая» за павильоном «Цветоводство и озеленение».

Эта часть зеленой зоны знакомит гостей с природой, созданной руками человека. Здесь проложены дорожки из природного камня и установлены скамьи для отдыха. Лучшее время для посещения сирингария — вторая половина мая, когда более 300 кустов усыпаны цветущими гроздьями.

Здесь можно увидеть один из самых известных сортов Леонида Колесникова — «красавицу москвы». Сирень с жемчужно-белыми цветками была выведена в 1947 году и получила мировое признание. Сегодня она растет далеко за пределами России.

Еще один знаменитый сорт — «красная москва». Его можно узнать по бутонам яркого пурпурного цвета. «Заря коммунизма» отличается глубоким пурпурно-красным цветом с фиолетовым переливом, а сирень «леонов» — это разноцветные чашечки, светло-лиловые снаружи и фиолетовые внутри.

По хронологии выведения разных сортов сирени и ее названиям можно проследить историю России. В 1936 году Леонид Колесников представил сорт «знамя ленина», в военном 1943-м — «зою космодемьянскую», а в 1955 году — «советскую арктику». Название сорта «олимпиада колесникова» он посвятил любимой жене и главной помощнице. Имена известных исторических личностей остались в названиях сортов «галина уланова», «капитан гастелло», «память о с. м. кирове», «радж капур», «валентина гризодубова», «маршал василевский».

Найти сирингарий и другие места на ВДНХ, где цветет сирень, можно с помощью спецпроекта «Лучшее прогулочное пространство Москвы».

