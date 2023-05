Началось благоустройство территории возле станции метро «Физтех»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции метро «Физтех» на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодого поколения. На финальном этапе проведем озеленение, обустроим газоны и цветники», — рассказал Петр Бирюков.

Работы затронут прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, отрезок улицы Летчика Спирина от дома 12, корпуса 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау.

На участках работ по благоустройству размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.

Специалисты уберут воздушные провода в кабельную канализацию, обустроят дополнительную ливневку, отремонтируют и по возможности расширят тротуары, заменят асфальтовое покрытие на проезжей части, организуют авто- и велопарковки. Также установят фонари с энергоэффективными светильниками, 12 остановочных павильонов с зарядными слотами и навигационные стелы.

После демонтажа рельсов заброшенной железной дороги между дублером Дмитровского шоссе и бульваром Академика Ландау сделают новые пешеходные маршруты. Это позволит местным жителям комфортно добираться от станции метро «Физтех» до жилых домов, а также до центра госуслуг «Мои документы» района Северный.

На пустующей территории в районе дублера Дмитровского шоссе обустроят пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни предусмотрена спортивная площадка с теннисными столами и современным оборудованием. У дома 2, корпуса 1 на улице Летчика Спирина появится скейт-парк с зеленой зоной отдыха вокруг него. Помимо этого, там поставят оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли.

Основные работы планируют завершить в этом году к открытию станции метро.

