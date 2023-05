«Московская техническая школа» проведет конференцию по промышленному дизайну

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

22 мая в столице состоится бесплатная конференция «Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России». Она пройдет в рамках проекта «Московская техническая школа» («МТШ»). Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Промышленный дизайн — один из ключевых элементов развития столичной промышленности. Благодаря ему удается создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия и, как следствие, повышать конкурентоспособность продукции внутри страны и на мировом рынке. Конференция, которую организовала “Московская техническая школа”, — важное специализированное мероприятие, позволяющее профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями и перенимать опыт коллег», — рассказал Владислав Овчинский.

Участники конференции обсудят промышленный дизайн в России, тенденции его развития, дизайн-процесс и многое другое. В мероприятии могут принять участие руководители и сотрудники промышленных предприятий столицы. Регистрация доступна по ссылке.

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. В «МТШ» планируют открыть девять направлений обучения, такие как «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

«Московская техническая школа» проведет конференцию по промышленному дизайнуОткрылась запись на обучение по направлению «Промышленный дизайн» для инженеров

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI