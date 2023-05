Москвичи могут купить 136 машино-мест в Таганском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги 136 машино-мест в подземном паркинге в Таганском районе. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Все желающие смогут принять участие в открытых аукционах на право покупки машино-мест в подземном паркинге жилого дома на улице Мельникова в центре столицы. Всего город выставил на торги 136 лотов суммарной площадью около двух тысяч квадратных метров. Их площадь варьируется от 13,7 до 21,8 квадратного метра», — отметил Максим Гаман.

Заявочные кампании продлятся до 29, 31 мая и 2 июня (в зависимости от выбранного машино-места), а торги состоятся 6, 8 и 13 июня соответственно на электронной площадке «Росэлторг».

«Паркинг расположен в 15-этажном жилом доме вблизи станции метро “Волгоградский проспект” и имеет удобный выезд. За сохранность автомобилей отвечает круглосуточная охрана и видеонаблюдение», — добавил генеральный директор Центра управления городским имуществом (ЦУГИ) Дмитрий Рябов.

Ознакомиться с лотами и отслеживать публикации о новых объектах можно на городском инвестиционном портале и на официальном сайте ЦУГИ в разделе «Машино-места».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

