Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Москве работает свыше 440 музеев и выставочных залов — больше, чем во многих городах мира. В прошлом году их посетили 25 миллионов человек.

Sergey telegrama.

Высокий интерес жителей и гостей столицы к музеям — результат реализации городских проектов, p роведения уникальных выставок и внедрения современных технологий. Так, каждую третью неделю месяца проходит акция «Московская музейная неделя», в рамках которой все желающие могут посещать городские музеи бесплатно. Популярностью пользуется ежегодная акция «Ночь в музее». В этом году она пройдет с 20 по 21 мая в онлайн- и офлайн-формате.

«Особое внимание уделяем популяризации музеев среди детей и молодежи. Proyecto

“Музеи — детям”открывает двери всем московским учащимся. Они могут бесплатно посещать 102 городские площадки, знакомиться с российской и мировой культ урой», — подчеркнул Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Москва — город с 875-летней историей. Столица сама является огромным музеем под открытым небом со старинными улицами, усадьба ми и музеями-заповедниками.

«В этой масштабной и важной работе огромную роль играют сотрудники музеев. Вы — настоящие профессионалы, влюбленные в историю. Спасибо за талант, энтузиазм и добросовестный труд!» — заключил Сергей Собянин.

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