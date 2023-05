Конкурс «Прожарка технологических проектов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Стартует третий межфакультетский конкурс студенческих технологических проектов от Кафедры РВК. Это отличная возможность попробовать себя в роли предпринимателя, описать идею, получить обратную связь от экспертов и ресурсы для развития.

Конкурс состоит из двух этапов: экспресс-обучение и очный финал. В образовательной части конкурса участники получат курс по основам предпринимательства. Четыре практических воркшопа предоставят теоретическую информацию и возможность сразу на практике отработать полученные знания.

Проекты, которые лучше всего себя покажут на обучении, пройдут в финал конкурса. Он пройдет 8 июня в МФТИ. Финалисты выступят со своими проектами перед экспертным жюри: представителями РФПИ, РВК, ФРИИ, Газпромнефть, венчурных и инвестиционных фондов и тд. А также поборятся за грантовую и финансовую поддержку проектов, места в стартап-лабораториях и акселераторах, обучение в прикладной магистратуре Кафедры РВК.

Первый воркшоп «Как найти идею проекта» пройдет уже 18 мая, в 17:30.

Маргарита Зобнина, управляющий партнер Insighter agency, доцент Кафедры РВК расскажет о 3 способах найти и правильно сформулировать жизнеспособную идею своего бизнеса.

Подробности и регистрация.

