Кому помочь: в благотворительном сервисе на mos.ru появились новые организации

В благотворительном сервисе на портале mos.ru зарегистрировались три новые организации. Теперь пользователи могут поддержать подопечных 77 проверенных фондов.

«Число благотворительных организаций, подключившихся к сервису, постоянно растет, а вместе с этим растет и объем помощи, которую получают их подопечные. Мы видим, что москвичи все чаще проявляют желание помогать и заниматься благотворительностью, и очень ценим вклад каждого», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Так, к сервису присоединился фонд «Добрые соседи». Он помогает многодетным семьям и одиноким людям старшего возраста в сложной жизненной ситуации. Поддержка комплексная: подопечные фонда могут получить продукты и вещи, для детей из многодетных семей специалисты организовывают досуг, а также содействуют волонтерам, которые спасают бездомных животных.

В благотворительном сервисе на портале mos.ru теперь можно найти и фонд «Онкологика» Ольги Сергеенко. Организация собирает средства на немедицинские консультации: помимо терапии, больному и его семье часто приходится решать вопросы, не связанные с лечением напрямую, но влияющие на его успешный исход. Для этого на горячей линии фонда работают профессиональные психологи-консультанты.

Кроме того, через сервис теперь можно поддержать подопечных фонда «Здесь и сейчас» — семьи с приемными детьми. Благодаря работе профессиональных психологов родители таких детей получают ценные знания, лучше справляются с трудностями и проще находят общий язык со всеми членами семьи.

Благотворительный сервис на портале mos.ru был создан в 2020 году столичными Комитетом общественных связей и молодежной политики и Департаментом информационных технологий при поддержке Общественной палаты города Москвы. Через него сделали пожертвования уже более 55 тысяч человек, всего собрано свыше 63 миллионов рублей.

Сделать пожертвование с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru можно здесь. Для этого достаточно выбрать программу или целую категорию программ и желаемую сумму для перевода. Также есть возможность настроить автоплатежи, чтобы помогать регулярно. Сделать это можно после перевода средств — достаточно нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице с результатом оплаты. Необходимо выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. Кроме того, благотворительный сервис доступен в разделе «Мои платежи» и в мобильном приложении «Моя Москва».

Помочь можно и участвуя в таких проектах, как «Помогай со звездами». Он позволяет поддержать благотворительные фонды, а взамен получить уникальные цифровые объекты, созданные знаменитостями, — NFT-токены.

В коллекции NFT-проекта «Помогайте со звездами» на mos.ru появились новые цифровые арт-объекты

