Комплекс для гонок на картах построят в Вороновском

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории поселения Вороновского появится спортивный картодром. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Земельный участок площадью 4,3 гектара выставят на торги для строительства спортивного объекта с картодромом. Площадка, на которой планируется его разместить, находится по адресу: поселение Вороновское, квартал 148, земельный участок № 1. Таким образом, в ТиНАО появится новое место притяжения любителей спортивных гонок на картах», — отметил заммэра.

В настоящее время земельный участок свободен от застройки, рассказал председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. «Суммарная поэтажная площадь объекта, который можно будет построить на данном участке, составит 21,7 тысячи квадратных метров. Высота здания не должна превышать 20 метров», — пояснила она.

Сейчас в Москве строят 21 новый спортивный объект общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. Среди них каток «Сталкер» в Куркине, спорткомплекс в Некрасовке, комплекс для школы олимпийского резерва с Текстильщиках, горнолыжный комплекс в Раменках и центр водных видов спорта в Зеленограде.

