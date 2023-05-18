Как идет строительство промышленного технопарка в деревне Крекшино

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В деревне Крекшино продолжается строительство промышленного технопарка. Инвестор завершил монтаж фундаментов и на 65 процентов выполнил работу по установке конструктивных элементов здания. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Современный промышленный технопарк в Крекшине в ТиНАО реализуется девелопером Capital Group в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ). В промышленном технопарке появится 300 рабочих мест. Проект станет примером современного подхода к развитию промышленности. На одной территории здесь смогут разместиться не только производственные линии, но и помещения для лабораторий и исследований, административно-бытовые площади. Это позволит реализовать научный и интеллектуальный потенциал города, привлечь в промышленность новые кадры», — рассказал Владислав Овчинский.

Установка железобетонных колонн завершена по двум ярусам будущего промышленного парка и продолжается на третьем. Выполняется устройство металлических конструкций перекрытий, проводятся строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям жизнеобеспечения. Окончание строительства запланировано на конец 2023 года.

Создание мест приложения труда — пример, когда интересы города и бизнеса пересекаются. Девелоперы не только получают возможность оптимизировать затраты на реализацию новых жилых проектов, но и включают в портфель инвестиционно привлекательный объект коммерческой или социальной недвижимости. Наиболее гибким и перспективным проектом в рамках программы МПТ стали промышленные технопарки — здесь существует значительный спрос со стороны арендаторов, который растет в том числе за счет активизации производства на фоне импортозамещения.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, а также торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили на гостиницы. Весной прошлого года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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