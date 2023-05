ИЭФ провёл День в ГУУ для московских школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты и сотрудники Института экономики и финансов ГУУ провели, ставшее уже традиционным, профориентационное мероприятие для школьников День в ГУУ.

В этот раз оно было посвящено Дню Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие обучающиеся школы № 51 в Томилино. Первым пунктом экскурсии стала научно-техническая библиотека ГУУ. Школьникам показали просторные залы библиотеки, коворкинги и рабочие места для студентов, а также гости ГУУ смогли проникнуть в тайное помещение библиотеки – книгохранилище. Студенты ИЭФ рассказали о насыщенной студенческой жизни и провели по своим любимым местам в ГУУ. Особым пунктом программы данного мероприятия стало посещение мемориала памяти студентов и сотрудников ГУУ – участников ВОВ.

Экскурсия закончилась встречей с преподавателями ИЭФ за чаем, в рамках которой школьники узнали об особенностях поступления в ГУУ и образовательных программах Института экономики и финансов. Также у гостей нашего университета была возможность в игровой форме оценить своё знание регионального устройства России с помощью конкурса по сборке спилс-карт.

Довольные школьники пообещали вернуться в стены ГУУ уже в качестве абитуриентов.

